Prezident Peter Pellegrini v piatok podpísal niekoľko noviel zákonov

Prezident Peter Pellegrini. Foto: SITA/AP

Medzi podmienky na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce sa vráti najmenej päťročná prax. Vyplýva to z novely zákona o inšpekcii práce, nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

„Zámerom návrhu zákona je znovuzavedenie podmienky päťročnej odbornej praxe inšpektora práce na výkon funkcie riaditeľa inšpektorátu práce, pričom cieľom tejto zmeny je práve zdôraznenie atribútu odbornosti týchto vedúcich zamestnancov inšpektorátov práce,“ uviedlo ministerstvo práce v predkladacej správe.Cieľom je zefektívnenie organizácie a riadenia inšpekcie práce. Zmenia sa aj podmienky na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce, od ktorého sa bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a rovnako najmenej päťročná prax.

Ďalšie zmeny sa týkajú dlhšej lehoty na vykonanie inšpekcie práce zo súčasných 60 na 90 dní. „Zároveň bude môcť Národný inšpektorát práce na žiadosť inšpektorátu práce lehotu na vykonanie inšpekcie práce v prípade zložitejších inšpekcií aj opakovane predĺžiť,“ spresnil rezort práce.Zmení sa aj plynutie lehoty, v rámci ktorej je možné začať správne konanie a uložiť pokutu za spáchanie správneho deliktu. Po novom bude možné správne konanie začať do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia výkonu inšpekcie práce, a to najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.Novela bude platiť od 1. februára 2025, niektoré ustanovenia potom od 1. apríla 2025.

Prezident podpísal novelu, ktorá zavádza zmeny v systéme výberu mýta

V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá budú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorú v piatok podpísal prezident SR Peter Pellegrini. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta. Informovala o tom kancelária prezidenta.

Súčasťou je aj zníženie dane z motorových vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá nad 12 ton. Hlavným dôvodom na úpravu jej sadzieb je podpora štátu pre autodopravcov pri výmene tachografov. „Okrem toho sa navrhuje primerane znížiť aj sadzby dane pre vozidlá nad 3,5 tony do 12 ton, ktoré na Slovensku tiež platia poplatky za používanie cestnej infraštruktúry (mýto za používanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy),“ uviedlo ministerstvo dopravy v dôvodovej správe.Zmena sadzieb sa netýka vozidiel do 3,5 tony, tie totiž neplatia mýto, ale diaľničné známky s časovou platnosťou. Novela tiež zjednocuje úpravy sadzby dane podľa veku vozidla rovnako pre všetky typy vozidiel do 3,5 tony aj nad 3,5 tony.

FOTO TASR – Jaroslav Novák

Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorým sa medzi oslobodenie od platenia mýta zaraďujú aj historické vozidla. Na území SR by sa malo nachádzať približne 80 historických vozidiel nad 3,5 tony, pričom vozidlá do tohto hmotnostného limitu sú v súčasnosti oslobodené od platenia diaľničnej známky. Takéto vozidlá podľa koaličného poslanca taktiež len zriedka využívajú diaľnice a rýchlostné cesty, čiže príjem z výberu mýta je takmer nulový.Opozičný poslanec Marek Lackovič (PS) navrhol vytvorenie systému zliav zo sadzieb mýta a s tým spojené zavedenie minimálnej výšky zľavy pre autobusy. Návrh, ktorého cieľom bolo zamedziť zdražovaniu cestnej hromadnej dopravy, poslanci odmietli.Novela bude účinná od 1. januára 2025. Výnimkou sú ustanovenia o zmene výberu mýta, ktoré začnú platiť až od 1. júla 2025.

Prezident podpísal novelu zákona o dôveryhodných službách

Celková úroveň poskytovania dôveryhodných služieb sa má zvýšiť na národnej úrovni a tiež v rámci európskeho spoločenstva. Vyplýva to z novely zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Jedným z najdôležitejších doplnení sú ustanovenia o európskej peňaženke digitálnej identity, ktorá predstavuje harmonizovaný prostriedok elektronickej identifikácie pre fyzické a právnické osoby v celej Európskej únii (EÚ).„Prostredníctvom európskej peňaženky digitálnej identity sa poskytne bezpečný prístup k verejným a súkromným službám prostredníctvom zlepšeného ekosystému dôveryhodných služieb a prostredníctvom overených dôkazov totožnosti a elektronických osvedčení atribútov, ako sú napríklad akademické kvalifikácie vrátane vysokoškolských titulov alebo iné dosiahnuté formy vzdelania alebo odbornej kvalifikácie,“ uviedol predkladateľ.

V tejto súvislosti sa novelou upravujú aj úlohy a pôsobnosť Ministerstva vnútra SR v oblasti digitálnej identifikácie a elektronického osvedčenia atribútov. Rezort vnútra tak bude poskytovať európsku peňaženku digitálnej identity všetkým subjektom verejného a súkromného sektora, ktoré sú kvalifikovanými poskytovateľmi dôveryhodnej služby alebo preukážu, že majú s kvalifikovaným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu.Dôveryhodné služby sú elektronické služby poskytované v rámci členských štátov EÚ, ktoré pomáhajú občanom a organizáciám zaviesť elektronizáciu procesov a dokumentov.Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Na prácu v gastre už netreba osvedčenie spôsobilosti, prezident podpísal novelu

Na prácu s potravinami už nekvalifikovaní pracovníci nebudú musieť získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Túto plošnú povinnosť ruší novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov prejde na prevádzkovateľov.„Cieľom návrhu zákona je úprava legislatívneho rámca s aktuálnymi potrebami sektora cestovného ruchu. Navrhovaná právna úprava reaguje na dlhodobý a pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaného personálu v zariadeniach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Sektor cestovného ruchu napriek postupnému zlepšovaniu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorých počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19, a následne energetickou krízou a infláciou,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Pripomenuli, že nedostatok pracovnej sily v tomto sektore sa prejavuje najmä počas letnej a zimnej turistickej sezóny. V tomto čase podľa SNS rastie potreba zvyšovať počet zamestnancov, a to práve v povolaniach, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu. Zamestnávatelia sú tak podľa predkladateľov novely odkázaní na zamestnávanie nekvalifikovaných ľudí, avšak komplikuje im to súčasná požiadavka pre každého zamestnanca mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.

Foto: pexels.com/Valeria Boltneva

Podľa novely tak už nebude potrebovať osvedčenie o spôsobilosti na prácu s potravinami každý zamestnanec, povinnosť za ich zaškolenie sa prenesie na prevádzkovateľa. Ten bude povinný zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá osvedčenie o spôsobilosti má a môže zaškoliť ostatných zamestnancov.Poslanci k novele schválili pozmeňujúci návrh Adama Lučanského (SNS). Špecifikuje sa ním, že povinnosť preukazovania odbornej spôsobilosti sa vzťahuje len na osoby priamo vykonávajúce činnosti uvedené v zákone vrátane podnikateľov a zamestnancov zodpovedných za odborné vykonávanie týchto činností v prevádzkarňach potravinárskych podnikov. Zároveň zavádza výnimku pre osoby vykonávajúce pomocné práce a pre osoby zamerané výlučne na prepravu balených potravín a pokrmov.Zákon bude účinný dňom vyhlásenia.

Prezident podpísal novelu zákona o dorovnávacej dani

Technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty, sú hlavným cieľom novely zákona o dorovnávacej dani. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR definitívne schválili 28. novembra, v piatok podpísal prezident Peter Pellegrini.

Zákonom o dorovnávacej dani bola minulý rok do slovenského právneho poriadku prevzatá príslušná európska smernica, ktorá vychádza z globálnych modelových pravidiel prijatých tzv. Inkluzívnym rámcom organizácií OECD/G20. Má sa tak zabezpečiť minimálne 15-percentné zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny alebo veľkej vnútroštátnej skupiny podnikov.S cieľom objasnenia a doplnenia globálnych pravidiel k nim boli v priebehu roka 2023 prijaté administratívne usmernenia. Tie síce nie sú súčasťou smernice, členské štáty Európskej únie sa však zaviazali ich uplatňovať.

Foto: freepik.com/freepik

„Cieľom návrhu zákona je implementovať doposiaľ schválené usmernenia, pričom je nutné zabezpečiť implementáciu všetkých záverov, ktoré z nich vyplývajú a v určitých prípadoch je pritom nutné, aby bolo pravidlo jasne zakotvené v zákone za účelom zabezpečenia vyššej miery právnej istoty,“ vysvetlil rezort financií.Novela tak obsahuje napríklad spresnenia a doplnenia výpočtu oprávneného príjmu alebo oprávnenej straty základného subjektu či výpočtu sumy upravených zahrnutých daní. Spresňujú sa tiež zavedené definície, dopĺňajú sa pravidlá pre výpočet sumy vylúčených príjmov na základe ekonomickej podstaty a zavádzajú sa zjednodušené výpočty pre nevýznamné subjekty.Novela bude účinná od 31. decembra 2024.

Prezident podpísal zákon o regulácii vesmírnych aktivít

Slovenská republika zriadi národný register vesmírnych objektov. Zapisovať sa tam budú všetky objekty, pre ktoré je SR vypúšťajúcim štátom a majú platné povolenie. Register bude spravovať a prevádzkovať Ministerstvo dopravy (MD) SR. Vyplýva to z nového zákona o regulácii vesmírnych aktivít, ktorý schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 28. novembra a v piatok ho podpísal prezident Peter Pellegrini.Nová legislatíva ustanovuje jasné pravidlá v súlade s dohovormi Organizácie spojených národov (OSN), ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre výkon vesmírnych aktivít, a ktorých je SR zmluvnou stranou. Upravuje vydávanie povolení pre výkon regulovaných vesmírnych aktivít, ich zmenu a ukončenie, ako aj regresný nárok štátu pre prípad vzniku škody spôsobenej vesmírnym objektom. Upravené sú podmienky výkonu štátneho dohľadu a bezpečnosti aj proces registrácie vesmírnych objektov.

K príprave zákona o regulácii vesmírnych aktivít zaviazala rezort dopravy v apríli vláda. Dôvodom bolo, že vesmírne aktivity vykonávané pod vlajkou Slovenskej republiky doteraz neupravoval právny predpis. „Potreba úpravy právnych vzťahov spojených s výkonom vesmírnych aktivít v súčasnosti narástla vzhľadom na skutočnosť, že aj v Slovenskej republike začali aktivity, ku ktorým sa viažu povinnosti spojené s vesmírnymi aktivitami, ako ich definujú uvedené dohovory OSN,“ uviedol rezort dopravy v predkladacej správe.Slovensko je zmluvnou stranou štyroch z piatich dohovorov OSN, ktoré vytvárajú celosvetový základný právny rámec pre vykonávanie aktivít vo vesmíre. Z nich vyplývajú pre SR určité záväzky, ktoré si podľa rezortu dopravy vyžiadali vytvorenie podrobnejšieho právneho rámca na národnej úrovni. Ide najmä o záväzky týkajúce sa registrácie vesmírnych objektov a zodpovednosti za škodu spôsobenú vypúšťanými vesmírnymi objektmi.Zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2025.

Prezident podpísal novelu zákona o DPH

Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH) je hlavným cieľom novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorej cieľom je boj s daňovými únikmi, poslanci Národnej rady (NR) SR schválili 28. novembra a v piatok ju podpísal prezident Peter Pellegrini. Novelou tiež rozšírili zníženú 5 % sadzbu DPH na bezlepkovú múku, chlieb a pečivo.„Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu ‚investičný majetok‘ a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku,“ avizoval v dôvodovej správe rezort financií.V oblasti opravy odpočítanej DPH sa po novom zohľadnia aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. Ministerstvo je tiež presvedčené, že súčasná definícia pojmu „investičný majetok“ v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Novela preto spresňuje definíciu, aby jednoznačne vylučovala zásoby.

Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. „V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku,“ priblížil rezort.Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Do zoznamu potravín, na ktoré sa bude uplatňovať znížená 5 % sadzba DPH, sa tak od Nového roka zaradí aj bezlepková múka, chlieb a pečivo.

Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Aktuálne uplatňovaná nepriama forma oslobodenia od DPH pre dodanie tovarov a služieb pre ozbrojené sily iného členského štátu EÚ alebo Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku sa zmení na priamu formu oslobodenia. „Uvedená zmena je nevyhnutná vzhľadom na pravidelnosť uskutočňovania takýchto dodaní, najmä z dôvodu zjednodušenia procesu, zníženia administratívnej záťaže pre všetky zúčastnené strany a efektívnejšieho plnenia medzinárodných záväzkov,“ priblížili predkladatelia.Zvýšia sa tiež pokuty za pochybenia pri používaní elektronickej registračnej pokladnice. Predkladatelia pripomenuli, že tieto pokuty neboli menené od 1. januára 2012, pričom inflácia odvtedy dosiahla takmer 50 %. Zámerom legislatívnej úpravy je valorizácia dolnej hranice pokút.Právna norma nadobudne účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.

Prezident podpísal novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni a zníženie rizík, ktoré sú spôsobené rýchlym technologickým vývojom a digitalizáciou. To sú hlavné ciele novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR 28. novembra a v piatok ju podpísal prezident Peter Pellegrini. Modernizuje sa ňou právna úprava kybernetickej bezpečnosti transponovaním smernice Európskej únie NIS 2.

Novelou sa rozšíria vymedzenia prevádzkovateľov základnej služby. Prevádzkovatelia budú po novom taxatívne vymenovaní priamo v zákone. Dochádza tak ku zmene oproti súčasnému mechanizmu kombinovanej identifikácie.„Návrhom zákona nedochádza k výraznému nárastu regulovaných odvetví, ale dochádza k rozšíreniu pôsobnosti na ďalšie subjekty. Upravuje sa a precizuje hlásenie kybernetického bezpečnostného incidentu, významnej kybernetickej hrozby, udalosti odvrátenej v poslednej chvíli, zraniteľnosti a riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu a podporuje sa dobrovoľné hlásenie,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/FLY:D

Smernicou NIS 2 by sa mal odstrániť rozdiel medzi prevádzkovateľom základnej služby a poskytovateľom digitálnej služby. Samotné regulované subjekty, čiže prevádzkovatelia základných služieb, by sa mali rozdeľovať do dvoch kategórií, a to na kľúčové subjekty prevádzkujúce kritickú základnú službu a na dôležité subjekty, kam spadajú ostatní prevádzkovatelia základných služieb.Novela zavádza prahovú hodnotu veľkosti subjektu, pričom do regulácie budú spadať aj subjekty kritického významu bez ohľadu na ich veľkosť.Novela bude účinná od 1. januára 2025.

Prezident podpísal zákon na zriadenie webu na porovnávanie cien potravín

Informačný systém Ministerstva financií (MF) SR bude doplnený o webové sídlo slúžiace na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cenách, ktorú 3. decembra schválili poslanci Národnej rady (NR) SR a v piatok ju podpísal prezident SR Peter Pellegrini.

„Zriadenie webového sídla na porovnanie cien potravín predávajúcich v maloobchode je súčasťou opatrení, ktoré boli prijaté vládou Slovenskej republiky ako jemnejšie opatrenia, ktoré zákon o cenách umožňuje v rámci protiinflačného pôsobenia štátu, oproti regulácii cien,“ zdôvodnil rezort financií ako predkladateľ návrhu.Novou kompetenciou ministerstva financií bude zverejňovanie cenových informácií o vybraných tovaroch, ktoré majú okrem iného slúžiť na informovanie verejnosti o cenovom vývoji týchto vybraných tovarov.„Cieľom návrhu tejto novely je preto vytvorenie celkového legislatívneho rámca pre zavedenie elektronického systému zverejňovania cien vybraných tovarov,“ vysvetlilo ministerstvo.

Foto: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Tento systém má podľa MF SR slúžiť na informovanie verejnosti o cenovom vývoji vybraných tovarov, uľahčenie orientácie na trhu pre slovenských spotrebiteľov, ktorí vďaka tomuto systému budú môcť napríklad nájsť najlacnejšie potrebné tovary, cenovú históriu, zľavy tovarov, vytvorenie si nákupného zoznamu a podobne.„V prvom kroku pôjde o zvýšenie transparentnosti cien vybraných základných potravín a v budúcnosti pri nepriaznivých cenových výkyvoch môže dôjsť k doplneniu iných dôležitých tovarov. Pre predajcov bude štátom vytvorené spoločné miesto, kde budú vybrané predávané tovary sústredené,“ dodal rezort financií.Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2025.