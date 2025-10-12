Prezident Pellegrini je pripravený podpísať rozpočet 2025: Školstvo, zdravotníctvo a sociálne opatrenia zostanú zachované

Prezident SR Peter Pellegrini je pripravený podpísať návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ak nebude mať výrazné zmeny. Vyzdvihol pri ňom, že vláda napriek ťažkej situácii nešetrí na oblasti školstva a zdravotníctva. Víta tiež, že v rámci konsolidácie sa nesiahlo na sociálne opatrenia. Upozornil však na to, že konsolidácia sa robila spôsobom, akoby sa vláda rozhádala so všetkými sociálnymi partnermi, čo považuje za nie úplne šťastné. Vyplýva to z vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii TA3 V politike.
„Ak návrh nedosiahne výrazné zmeny, ak zostane zachovaná podpora pre slovenské školstvo, zachovaná úroveň zdravotnej starostlivosti aj rozvoj, ak bude zachovaná bezpečnosť Slovenska, ak budú zachované sociálne opatrenia a nebude sa výrazne znižovať životná úroveň tých, ktorých sa to týka, ak vláda dodrží aj trend znižovania deficitu a bude mať ambíciu ho znížiť na 4,1 percenta, tak si myslím, že tak ako predchádzajúci prezidenti vždy rozpočet podpísali, myslím, že sa ani raz nestalo, že by ho niekto poslal naspäť, tak samozrejme som na to pripravený,“ vyhlásil.
Zdôraznil však, že za opatrenia zodpovedá vláda. Nevie odhadnúť, či v návrhu ešte v parlamente nedôjde k zmenám. Myslí si však, že nie je na to veľký manévrovací priestor. „Nedisponuje dnes ako bývalo zvykom v minulosti nejakými veľkými rezervami,“ podotkol. V tejto súvislosti poukázal na potrebu konsolidácie. Myslí si, že je to vždy bolestivé, ale tento krok bol nevyhnutný pre aktuálny stav verejných financií. Vyzdvihol, že napriek ťažkej situácii sa nešetrí na zdravotníctve ani školstve. Ocenil, že sa nesiahlo ani na rôzne sociálne opatrenia, ako napríklad 13. dôchodky. Prezident zároveň poukázal, že k vládnemu návrhu neprišiel žiadny relevantný návrh z radov opozície.