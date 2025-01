Prestáva byť dôchodok vytúženou métou? Neuveríte, koľko penzistov stále pracuje!

Foto: freepik.com/ freepik

Mnoho Slovákov aj po získaní nároku na dôchodok s pracovnou aktivitou nekončí. V práci aj popri poberaní dôchodku u nás pokračuje zhruba štvrtina dôchodcov. Z dát Eurostatu vyplýva, že na Slovensku pracuje výrazne viac dôchodcov ako je priemer v Európskej únii, kde si popri penzii privyrába len 13 percent penzistov.

Počas poberania starobného dôchodku nepracovalo v roku 2023 na Slovensku 75,3 percenta ľudí. Ako ďalej vyplýva z údajov Inštitútu pre stratégie a analýzy, ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR, v Európskej únii si oddych na starobnom dôchodku užíva bez práce až 87 percent dôchodcov.

V zamestnaní tak popri poberaní dôchodku pokračovalo na Slovensku 24,7 percenta ľudí, čo je podľa analytikov o 11,7 percentuálneho bodu viac ako priemer EÚ. Tieto údaje za rok 2023 vyplývajú z dotazníkového prieskumu Eurostatu.

Najvyšší podiel pracujúcich dôchodcov bol pritom v pobaltských štátoch. Menej ako päťpercentný podiel zaznamenali Španielsko, Grécko a Rumunsko. „Zo susedných štátov pracovalo najviac dôchodcov v Česku (27,5 percenta). V Maďarsku, Poľsku a Rakúsku zároveň pracovalo a poberalo starobný dôchodok v porovnaní so Slovenskom menej ľudí,“ uvádzajú analytici ISA.

A aké sú hlavné dôvody, prečo seniori chodia do práce aj počas poberania dôchodku? V Dánsku, Holandsku a Taliansku výrazne viac ako 50 percent ľudí pokračovalo v zamestnaní, pretože ich práca bavila. Nie je to však prípad slovenských dôchodcov. Najnižší podiel ľudí totiž uviedlo tento dôvod pre pokračovanie v práci v Španielsku, na Cypre a na Slovensku, a to konkrétne 20,4 percenta seniorov.

Zdá sa, že u nás prevažuje pri práci popri dôchodku skôr finančná motivácia. Finančná núdza bola pre viac ako polovicu ľudí hlavným dôvodom pre pokračovanie v práci na Cypre, v Rumunsku a Bulharsku. Vo Švédsku, Česku

a Luxembursku pracovalo z finančných dôvodov menej ako 14 percent ľudí. Na Slovensku bola finančná núdza dôvodom pre ďalšiu prácu pre zhruba tretinu dôchodcov. Konkrétne sa takto vyjadrilo podľa Eurostatu 30 percent opýtaných.