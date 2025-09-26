Prepad libry zrýchľuje: Najväčší týždenný pokles za mesiac, dolár silnie a britský deficit rastie

Kurz britskej libry smeruje k najvýraznejšiemu týždennému poklesu za posledný mesiac. Tlak na menu vyvolávajú rastúce obavy o dlhodobý výhľad britských financií, ako aj posilňovanie dolára, ktorý podporili údaje o vyššom než pôvodne predpokladanom raste americkej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Šok vyvolali najmä údaje z minulého týždňa o vývoji britského rozpočtového deficitu. Ten zaznamenal v auguste medziročný rast takmer o 4 miliardy na 18 miliárd libier (20,58 miliardy eur), čo predstavuje najvyšší augustový schodok za päť rokov. K tomu sa pridali správy o spomalení rastu aktivity v britskom súkromnom sektore tento mesiac, ako aj údaje o výraznejšom raste americkej ekonomiky za 2. kvartál. Tie podporili dolár, čo zvýšilo tlak na iné meny.
Libra tak za tento týždeň oslabila zhruba o 1 %, najviac za ostatný mesiac. V predchádzajúcom týždni oslabila o 0,6 % a za celý mesiac smeruje k poklesu o 1,1 %.
Britská ministerka financií Rachel Reevesová plánuje predstaviť návrh rozpočtu na budúci rok koncom novembra. Ekonómovia očakávajú, že návrh rozpočtu bude po tohtoročnom výraznom raste zahrnovať ďalšie zvýšenie daní.