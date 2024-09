Premiér: Juhokórejské firmy prinesú na Slovensko ďalšie investície

Foto: unsplash.com/Lauren Seo

Firmy z Južnej Kórey by mali na Slovensko priniesť ďalšie investície najmä v oblasti automobilového priemyslu. Tie by mohli pomôcť pri rozvoji napríklad Hornej Nitry. Po ukončení oficiálneho programu počas návštevy Južnej Kórey to na sociálnej sieti uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Spoluprácu by podľa neho malo Slovensko s touto ázijskou krajinou rozvíjať aj v obrannom priemysle a v oblasti inovácií, vedy a výskumu.

„Musím dnes konštatovať, že nám boli oznámené ďalšie investície z tejto krajiny na Slovensko, predovšetkým do oblasti, kde tieto mimoriadne potrebujeme. Ťažko skúšaná Horná Nitra, zatváranie baní a zrazu je tu možnosť vytvoriť firmu so stovkami pracovných miest, ktoré budú predovšetkým určené na výrobu produktov do automobilového priemyslu,“ povedal Fico.

Hlavným cieľom návštevy bola ale podľa premiéra otázka možnej spolupráce s Južnou Kóreou pri výstavbe úplne nového jadrového reaktora na území atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach o výkone 1200 megawattov. „Neklamme sa a povedzme si, že Slovensko takýto zdroj potrebuje, pretože má dôjsť k obrovskému navýšeniu spotreby elektrickej energie a hoci dnes máme dve funkčné atómové elektrárne, nebude to stačiť,“ zdôraznil premiér. Dodal, že môže skonštatovať, že s partnermi našli spoločnú reč.

Južná Kórea je podľa Fica mimoriadne perspektívnou krajinou, ktorá môže, pokiaľ ide o Slovensko, priniesť ďalší rozvoj. Predseda slovenskej vlády pozval premiéra Južnej Kórey na návštevu Slovenska, a tiež preposlal pozvanie od slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pre prezidenta Južnej Kórey. „Dúfam, že to nebude iba o ekonomickej spolupráci, o dobrých projektoch, ale že to bude aj o mimoriadne kvalitnom politickom dialógu,“ dodal Fico.