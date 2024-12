Prekvapivé porovnanie: Rekordné ceny masla napokon nemusia zruinovať vianočné hodovanie!

Foto: freepik.com/freepik

Maslo, vajcia či kakao majú tento rok za sebou silné cenové posuny, ktoré spotrebitelia vnímajú citlivo aj v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami. Dobrou správou pre cenovo senzitívnych konzumentov však je, že iné suroviny, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vianočného stola, medziročne zlacneli. Celkovo tak Slováci podľa analytika XTB Mareka Nemkyho za štedrovečerné hodovanie nemusia v porovnaní s vlaňajšími sviatkami zaplatiť viac.

„Tento rok sa niesol v znamení turbulencií na komoditných trhoch. Mnohé suroviny zažili prudký rast cien, čo spôsobilo obavy medzi spotrebiteľmi. Najviac rezonovali extrémy, ako zdraženie kakaa, olivového oleja, masla či vajec. Iné suroviny však zlacneli. Celkovo Slováci tento rok pripravia vianočné hody o približne 2,23 percenta lacnejšie,“ hovorí analytik finančných trhov XTB na Slovensku Marek Nemky.

Okrem spomínaných cenových posunov hlavných surovín ovplyvnia peňaženky aj ďalšie potraviny tradične používané pri príprave jedál či pečiva na vianočnom stole, či nápoje, ktoré si k nim Slováci doprajú. „Najvýraznejší rast cien oproti minulému roku sme videli pri potravine ako je cesnak, ale taktiež aj pri nápojoch ako je ovocná šťava. Výraznejšie taktiež rástla cena hlavného produktu, ktorý ide do našej tradičnej štedrovečernej polievky, teda kyslej kapusty. Na druhej strane výrazne zlacneli potraviny ako je cibuľa, klobása, alebo taktiež zemiaky, či slnečnicový olej alebo bravčové mäso a mrazené ryby,“ vymenúva Marek Nemky.

Celkovo tak Slovákov pri vzorovom spotrebiteľskom košíku vyjde štedrovečerná večera na 56,61 eura, zatiaľ čo v minulom roku v októbri, by to bolo až 59,12 eura. V tomto roku tak pravdepodobne bude štedrovečerná večera o približne 4,20 percenta lacnejšia.

Pečenie dá peňaženkám zabrať

Pri cenách na pečenie však nevidíme podľa analytika taký pozitívny vývoj, keďže z dôvodu vyšších cien masla, alebo aj kakaového prášku, jabĺk a čokolády na varenie sa pravdepodobne pečenie v tomto roku predraží. Maslo pritom zažilo najvýraznejšie zdraženie, a tesne za ním sa pohybuje práve spomínaný kakaový prášok spoločne s cenami čokolády. „Rástli taktiež ceny múky a lístkového cesta. Na druhej strane najvýraznejšie poklesli ceny cukru, ale taktiež aj džemu, medu či kondenzovaného mlieka. Vajíčka sa taktiež nachádzajú pod cenami z minulého roka a za vajíčka sme platili v októbri o 5,65 percenta menej,“ dodáva Nemky.

Priemerné ceny vajíčok však v októbri boli na úrovni 2,17 eura/ 10 ks, avšak po vyhubení nosníc u nášho najväčšieho dodávateľa ceny vajíčok budú s vysokou pravdepodobnosťou drahšie ako sme ich videli v minulom roku, kľudne aj o 20 percent. To sa však zatiaľ na štatistických údajov, ktoré vidíme s oneskorením, neprejavilo. „Vianočné pečenie v tomto roku nás tak pri vzorovom košíku vyjde na 34,13 eura, zatiaľ čo v minulom roku to bolo okolo 33,7 eura,“ konštatuje analytik.

Za potraviny platíme viac ako priemerný Európan

Oficiálne štatistiky Eurostatu, ktorý porovnáva spotrebné koše potravín v jednotlivých krajinách eurozóny a v OECD, ukázali, že sme už v roku 2023 podľa parity kúpnej sily platili za potraviny viac ako priemerný Európan a dostali sme sa na cenovú úroveň Rakúska. Na Slovensku sme mali potraviny približne o 5,5 percenta drahšie oproti priemeru EÚ.

Aj v porovnaní s krajinami V4 máme výrazne drahšie potraviny. „Najvýraznejší rozdiel je v prípade Poľska. V porovnaní s poľskými cenami platíme o takmer 40 % viac. Viac platíme aj oproti Českej republike, a to o viac ako 7 %, a taktiež aj oproti Maďarsku, o približne 5 %,“ upozorňuje Marek Nemky.

Dôvodov môže byť mnoho, najevidentnejšie sú podľa analytika najmä dane. Keď sa pozrieme na daň z pridanej hodnoty, na Slovensku bola 10 percent na vybrané potraviny, v Maďarsku 5 percent tiež na vybrané potraviny, kým Poľsko malo 0-percentnú DPH na potraviny (údaje za 2023).

Dane však nemôžu za všetko. Napríklad Česká republika mala nastavenú DPH 10 percent na vybrané produkty rovnako ako na Slovensku, napriek tomu tam mali lacnejšie potraviny. Dôvodom môžu byť rozdielna miera urbanizácie, iné daňové zaťaženie príjmov fyzických a právnických osôb, rozdielny lokálny trh, rozdielna produktivita v poľnohospodárskom sektore, odlišné nastavenie predpisov a regulácie a množstvo ďalších faktorov.

A čo nás čaká v budúcom roku?

V budúcom roku budeme za potraviny pravdepodobne platiť o čosi menej, ako v tomto roku, keďže znížená daň z pridanej hodnoty bude mať pozitívny skokový efekt na cenový vývoj pri týchto produktoch. Celkový efekt však nemusí byť až taký pozitívny, keďže do koncových cien sa bude musieť prepísať taktiež nová transakčná daň, ale aj vyššia daň z príjmu právnických osôb.

Na ceny však ako to už pri potravinách býva bude aj naďalej najviac podľa analytika vplývať počasie, ktoré bude aj naďalej s vysokou pravdepodobnosťou turbulentné. Výrazne to bude ovplyvňovať v súčasnosti klimatický efekt La niña, ktorá na niektoré komodity môže vplývať pozitívne, keďže pravdepodobne prinesie daždivé počasie do miest, kde sme videli v súčasnosti problémy ako napríklad v prípade kávy, kakaa či olivového oleja. Na druhej strane môže skôr spôsobovať problémy u komodít ako je pšenica.

