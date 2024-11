Prehnaný optimizmus či skutočne dobré časy? Analytici zo všetkých frontov hlásia, že akcie porastú!

Foto: freepik.com/ creativeart

Investičné banky, finančníci aj investori nasadli na akciový vlak. Sú podľa vás akcie dobrá voľba na najbližšie obdobie?

Centrálne banky sekajú úrokové sadzby a uvoľňujú finančné podmienky. Americká ekonomika prekonala všetky negatívne odhady a s nečakanou silou rastie namiesto všeobecne predpovedaného pádu do recesie. Veľká podpora realitného trhu aj širšej ekonomiky zo strany Číny znamenajú prikúrenie pod kotol aj z druhej najväčšej ekonomiky sveta. Analytici preto predpovedajú ružové časy pre akcie.

Vyššie zisky pre firmy

Býčí trh na kľúčovom akciovom indexe S&P 500 má dva roky a zdá sa, že mu nič nestojí v ceste za tretím. „Ekonomické dáta v USA sa zdajú pevnejšie ako len pred niekoľkými týždňami. Veľké revízie hrubého domáceho produktu (HDP) nahor zvýšili zisky podnikov o 12 percent nad predchádzajúcimi odhadmi,“ hovorí Emily Avioli z Bank of America Merrill Lynch. Firmy tak zarábajú viac ako kedykoľvek predtým a ich zisky stále rastú.

V dobrej forme sú aj americkí spotrebitelia, ktorí ťahajú až dve tretiny celého hospodárskeho výstupu najväčšej ekonomiky a najväčšieho akciového trhu – Spojených štátov amerických. „Nedávne údaje o zamestnanosti a rozsiahle revízie ekonomického rastu, firemných ziskov a osobných úspor vykresľujú ešte priaznivejší obraz, než pred niekoľkými týždňami – obraz odolnosti, sily a trvalej expanzie,“ dodávajú analytici z Merrill Lynch.

Zisky amerických spoločností narástli za posledné tri mesiace o 11,7 percenta a zvyšujú sa už štvrtý kvartál po sebe. A firmy na svojich tlačových konferenciách k štvrťročným výsledkom poukazujú na očakávania ďalšieho rastu ziskov aj obratu.

S globálnou podporou svitá na lepšie časy

V posledných mesiacoch držala akciové trhy nad vodou najmä Amerika a rast firemných ziskov za oceánom. Teraz sa pridáva aj Európa a Čína. Európska centrálna banka začala agresívne znižovať sadzby, čo by mohlo pomôcť naštartovať slabú ekonomiku starého kontinentu.

K podpore sa najnovšie pridala aj Čína. Tá miliardami dolárov podporila realitný sektor ako aj širšiu ekonomiku. Tieto správy sú pre akcie vítaným katalyzátorom. „Uvoľnenie menovej politiky v Európskej únii, čínske stimulačné opatrenia a potenciálne rozšírenie rastu ziskov by mali byť priaznivé pre akcie,“ potvrdzujú aj analytici dôchodkového správcu T. Rowe Price. „Ekonomické údaje poukazujú na odolnosť, keďže inflácia sa blíži k cieľom centrálnych bánk, čo poskytuje priestor na ďalšie uvoľňovanie.“ Súhra faktorov by tak mala akcie, ktoré sú už dnes na historických maximách, posunúť ešte vyššie. Myslia si to aj vo švajčiarskej megabanke UBS a optimistickí sú aj v JPMorgan.

Výsledkom najprudšieho dvíhania úrokových sadzieb za posledných štyridsať rokov tak nebola recesia a prudký pokles trhov, ako sa pôvodne očakávalo. S poklesom úrokových sadzieb a rastúcimi vládnymi výdavkami tak podľa investičných bánk a správcov aktív svitá rizikovým aktívam na lepšie časy. „Podľa všetkých ukazovateľov to vyzerá, že centrálni bankári možno dosiahli kedysi nemysliteľné mäkké pristátie a mali by oslavovať,“ uzatvárajú analytici z T. Rowe Price.