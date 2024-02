Predstavitelia Európskej centrálnej banky sa neponáhľajú so znižovaním úrokových sadzieb: Sú však dôvody, prečo by nemala otáľať

Sídlo ECB (AP Photo/Michael Probst)

Viacerí predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) dali najavo, že nie je potrebné príliš sa ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb, podľa člena Rady guvernérov ECB Francoisa Villeroya de Galhau je však niekoľko pádnych dôvodov, prečo by nemala s prvou redukciou sadzieb príliš dlho otáľať. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Nejde o to, že by sme mali veci unáhliť, skôr o to, že je lepšie konať postupne a pragmaticky, než prijať rozhodnutie neskoro a potom byť donútený k prudkým úpravám,“ povedal Villeroy v rozhovore pre belgický denník L’Echo.

Villeroy tak reagoval na otázku, či uprednostňuje skoré zníženie úrokových sadzieb a následne ich ďalšiu postupnú redukciu, alebo je skôr za ponechanie sadzieb na súčasnej vysokej úrovni dlhší čas s tým, že potom ECB začne sadzby redukovať podstatne agresívnejšie. Na otázku, akým tempom plánuje ECB uvoľňovať menovú politiku po prvom znížení úrokových sadzieb, Villeroy uviedol, že v tejto oblasti bude banka naďalej vychádzať z ekonomických údajov.

Dodal, že čo sa týka budúcej menovej politiky ECB, banka má k dispozícii tri stupne, v ktorých sa môže voľne pohybovať. Je to termín prvej redukcie úrokových sadzieb, tempo budúceho uvoľňovania menovej politiky a nakoniec úroveň, na ktorú by úrokové sadzby mohli klesnúť. „Práve fakt, že máme k dispozícii tieto tri stupne voľnosti, môže byť ďalším argumentom, prečo by sme nemali s prvou redukciou sadzieb vyčkávať príliš dlho,“ povedal Villeroy.