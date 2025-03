Predloženiu vyrovnaného rozpočtu sa môže vláda ešte v tomto roku vyhnúť, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková a premiér SR Robert Fico počas rokovania vlády. Foto: SITA/Úrad vlády SR

Vláda by ešte v tomto roku nemusela predložiť vyrovnaný rozpočet, i keď podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti Slovensko prekračuje všetkých päť sankčných pásiem dlhovej brzdy. Stačí, aby bol rozpočet na rok 2026 schválený parlamentom do 21. novembra. Vtedy totiž uplynie dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie, ktorá platí od schválenia programového vyhlásenia vlády. V piatok na to upozornila na sociálnej sieti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Pokiaľ ide o povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, tu platí, že ak vláda predloží rozpočet v riadnom termíne (do 15. októbra) a NR SR ho schváli už pred 22. novembrom, nebude sankcia o vyrovnanom rozpočte tento rok uplatnená,“ priblížila RRZ.V súčasnosti platia len menej prísne sankcie. Jednou z nich je zmrazenie platov pre členov vlády. Iné formy náhrad, ako napríklad paušálne náhrady členov vlády touto sankciou dotknuté nie sú. Vláda tiež pravidelné predkladá na rokovanie NR SR návrh opatrení na zníženie dlhu, obvykle to robieva v novembri či decembri.

Táto situácia sa však zmení 22. novembra, keď sa skončí dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie. Znamená to, že dôjde k aktivácii ďalších sankcií, a to k zmrazeniu rezervy vlády a rezervy predsedu vlády, povinnosti predložiť vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami, a k hlasovaniu o dôvere vláde.Obce a vyššie územných celky musia od 22. novembra schváliť na rok 2026 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. Najprísnejšou sankciou, ktorá sa od 22. novembra začne uplatňovať, je hlasovanie o dôvere vláde. Stať by sa tak malo čo najskôr po 21. novembri.

Predseda vlády SR Robert Fico počas rokovania vlády. Foto: SITA

V prípade, ak by do 22. novembra bolo schválené nové programové vyhlásenie, teda ak by vznikla nová vláda a získala dôveru, začala by sa na jej pôsobenie opäť vzťahovať dvojročná výnimka a prísne sankcie sa nebudú uplatňovať.Rada opakovane skonštatovala, že k plneniu sankcií vyplývajúcich zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti dochádza len formálne. Podľa RRZ treba pravidlá dlhovej brzdy zmodernizovať.