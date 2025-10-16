Prebytok zahraničného obchodu eurozóny v auguste klesol na tretinu: Čo je za prudkým prepadom?

Eurozóna zaznamenala prebytok zahraničného obchodu aj v auguste. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol však trojnásobne nižší a ešte výraznejší pokles prebytku vykázala v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu Eurostatu vykázala eurozóna v auguste prebytok obchodu s tovarom voči zvyšku sveta na úrovni jednej miliardy eur. V auguste minulého roka zaznamenala prebytok v hodnote troch miliárd eur.
Vývoz tovarov dosiahol 205,9 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 4,7 %. Klesol však aj dovoz. Dosiahol 204,9 miliardy eur, čo bolo o 3,8 % menej než v auguste 2024.
Ešte prudšie klesol prebytok eurozóny v obchode s tovarom v medzimesačnom porovnaní, keď v júli dosiahol 12,7 miliardy eur. Dôvodom je prudký pokles prebytku v oblasti obchodu so strojmi a s autami, kde prebytok klesol z 18 miliárd na 7,8 miliardy eur.
Za osem mesiacov tohto roka dosiahla eurozóna obchodný prebytok 107,1 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka predstavoval 123,3 miliardy eur.
Export tovarov za toto obdobie do ostatných krajín sveta vzrástol medziročne o 2,6 % na 1,945 bilióna eur. Dovoz sa zvýšil o 3,7 % na 1,838 bilióna eur. Obchod v rámci eurozóny dosiahol za osem mesiacov tohto roka 1,731 bilióna eur, čo medziročne predstavuje rast o 1,4 %.