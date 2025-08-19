Prebytok bežného účtu eurozóny v júni 2025 výrazne klesol, prekonal však očakávania analytikov

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v júni 2025 v medziročnom porovnaní klesol, pričom sa znížil ako prebytok obchodu s tovarom, tak prebytok služieb. Ukázali to v utorok údaje Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

Údaje ECB odhalili, že prebytok bežného účtu eurozóny sa v júni 2025 znížil na 38,9 miliardy eur z 51,9 miliardy eur v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Prebytok obchodu s tovarom pritom klesol na 24,8 miliardy eur z vlaňajších 35,2 miliardy eur a prebytok služieb sa znížil na 21,4 miliardy eur z 23,2 miliardy eur.

Zároveň sa v júni prehĺbil deficit sekundárnych príjmov na -14,7 miliardy eur z -13,6 miliardy eur pred rokom. Na druhej strane, prebytok primárnych príjmov vzrástol na 7,5 miliardy eur zo 7,2 miliardy eur.

V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy prebytok bežného účtu eurozóny v júni vzrástol na 35,8 miliardy eur z 31,8 miliardy eur v máji, pričom prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 30,3 miliardy eur.

