Prebytok bežného účtu eurozóny v auguste klesol na polovicu: Dôvodom slabší obchod a príjmy

Prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny zaznamenal v auguste pokles približne o polovicu. Pod prepad sa podpísal výrazný pokles prebytku v obchode s tovarom, ako aj na účte primárnych príjmov. Informoval o tom server tradingeconomics.
Podľa údajov ECB dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie eurozóny v auguste 13 miliárd eur. V rovnakom období minulého roka predstavoval 25,3 miliardy eur.
Vývoj bežného účtu výrazne ovplyvnil obchod s tovarom. Prebytok v rámci neho klesol zo 17,1 miliardy eur pred rokom na osem miliárd eur. Horšie sa vyvíjala aj situácia na účte primárnych príjmov. Zatiaľ čo v auguste minulého roka dosiahol prebytok päť miliárd eur, v tohtoročnom auguste to boli dve miliardy eur.
Navyše, prehĺbil sa deficit na účte sekundárnych príjmov. Dosiahol 15 miliárd eur oproti 13,4 miliardy eur pred rokom.
Pozitívne sa vyvíjala iba oblasť služieb, kde prebytok zaznamenal rast. V auguste minulého roka dosiahol 16,7 miliardy eur, teraz to bolo 18 miliárd eur.