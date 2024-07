Pravdepodobnosť, že si nezamestnaný nájde prácu, je oproti EÚ polovičná

Foto: TASR

Slovenský trh práce trápi nízka štrukturálna mobilita. Nezamestnaný človek má na Slovensku o takmer polovicu nižšiu pravdepodobnosť, že sa do roka zamestná než nezamestnaný Európan. Spružnenie trhu práce by zvýšilo mobilitu a ponuku práce, ktorá aktuálne zaostáva za dopytom zo strany firiem, uviedol v piatok Inštitút finančnej politiky (IFP).

Mobilita na trhu práce je na Slovensku podľa inštitútu najnižšia v EÚ a zamestnať neaktívnych je na Slovensku dokonca štyrikrát menej pravdepodobné než vo zvyšku EÚ. „Pravdepodobnosť, že si nezamestnaný Slovák do roka nájde prácu, je len 20 % v porovnaní so 40-percentným európskym priemerom. Vlani sa to podarilo približne 30 000 Slovákom z radov nezamestnaných alebo neaktívnych. Samotná zamestnanosť však vplyvom odchodov z trhu práce, napríklad na dôchodok, narástla len o pätinu z tohto počtu, čo je približne 9000 ľudí,“ uviedol IFP.

Dodal, že rozdiel je viditeľný najmä v regiónoch. Kým na západe krajiny sa pracovný trh prehrieva, tak na východe a juhu miera nezamestnanosti v niektorých okresoch prekračuje desať percent. V porovnaní so susednými krajinami EÚ sa Slováci sťahujú za prácou oveľa menej.

Zvýšiť mobilitu pracovnej sily by mohli podľa IFP pomôcť aj flexibilnejšie formy zamestnávania. Inštitút zdôraznil, že veľkou výzvou je na Slovensku zlepšiť celoživotné vzdelávanie a neustálym dopĺňaním zručností u zamestnancov je tak možné reagovať na meniace sa podmienky na trhu práce.

S napätým trhom práce podľa inštitútu súvisí aj rast reálnych príjmov, ktoré domácnostiam umožňujú budovať úspory. „Domácnosti boli v posledných rokoch pod ťarchou inflačného šoku a poklesu reálnych miezd nútené využívať svoje úspory na pokrývanie bežných výdavkov s cieľom udržania si životného štandardu, čo viedlo k vyčerpaniu úspor a stagnácií rastu vkladov. Naopak, firemné vklady v bankách v tomto čase výraznejšie rástli. Situácia sa začiatkom tohto roka začala stabilizovať a vklady domácností sa opäť vrátili k miernemu rastu pripomínajúcemu predkrízové úrovne,“ spresnil IFP.