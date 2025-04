PPA spustila novú výzvu: Poľnohospodári môžu podávať jednotné žiadosti o priame podpory

Slovenskí poľnohospodári očakávajú dobrú úrodu. Foto: unsplash.com/ Gozha Net

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spustila možnosť podávania jednotných žiadostí o priame podpory pre poľnohospodárov. V tohtoročnej kampani PPA prerozdelí takmer 600 miliónov eur. V pondelok o tom informovala PPA.

„V Kampani 2025 prinášame žiadateľom viacero noviniek a zjednodušení. Najaktuálnejšie sú však opatrenia v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky. Uisťujeme chovateľov, že neprídu o žiadnu časť podpory, ktorá im prináleží. Či už ich chov bude, alebo nebude zasiahnutý,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

Žiadosti treba poslať do polovice mája

Poľnohospodári majú do polovice mája možnosť uchádzať sa o podporu z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

PPA priblížila, že v rámci Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) boli do registra poľnohospodárskej pôdy opätovne dodané lyžiarske plochy, ktoré sú mimo lyžiarskej sezóny obhospodarované. Žiadatelia sa tak môžu uchádzať o podpory na 825 hektárov lyžiarskych plôch. Novinkou sú aj nové geotagované fotografie s vyšším rozlíšením a častejšou frekvenciou snímkovania. V systéme podľa PPA pribudli aj aktualizované snímky referenčných plôch na strednom Slovensku.

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

„Postupne zjednodušujeme procesy a veríme, že to už pocítili aj poľnohospodári. Aj v tomto roku budeme vyplácať zálohové platby a budeme postupovať podľa jasného harmonogramu, ktorý sme pred časom zverejnili,“ priblížil Čepko.

Jednotné žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať cez portál slovensko.sk do 15. mája 2025. Žiadosť je možné podať aj po tomto termíne, PPA však upozornila, že so sankciou za neskoré podanie, a to do 31. mája 2025.