Pozor na veľké obmedzenia najbližšie dni: Nebudú fungovať banky, štátne portály ani známy e-shop!

Najbližšie dni sa pripravte na obmedzenia vo viacerých oblastiach. Nebudú fungovať všetky služby bánk, štátnych portálov a údržbu dokonca plánuje aj obľúbený e-shop Slovákov.

Finančná správa ako prvá informuje o plánovanej údržbe aplikácií Európskej komisie, ktorá sa uskutoční už v piatok 18. októbra od 19:00 a potrvá do 20. októbra do 20:00. Ako uvádza finančná správa, ide o aplikácie, „prostredníctvom ktorých hospodárska verejnosť elektronickým spôsobom komunikuje s colnými orgánmi. V uvedenom čase môže dochádzať k úplným alebo krátkodobým výpadkom aplikácií.“ Presný zoznam dotknutých aplikácií nájdete v tomto dokumente.

Počas víkendu je naplánovaná aj aktualizácia eSlužieb, o ktorých informuje Sociálna poisťovňa. „Z tohto dôvodu budú elektronické služby (eSlužby) a webový portál (www.socpoist.sk) v sobotu 19. 10. nedostupné a v nedeľu 20. 10. sa môžu vyskytnúť krátkodobé výpadky v ich dostupnosti. V tomto čase budeme pracovať na zlepšovaní našich služieb,“ objasnila poisťovňa.

Pozor by si mali dať aj poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera. Tá totiž svojich klientov informovala, že v sobotu 19. októbra budú jej elektronické služby taktiež nedostupné z dôvodu plánovanej údržby. Tá bude prebiehať v čase od 8:00 do 20:00. Dostupný v jej aplikácii v tomto čase pre klientov Dôvery nebude ani preukaz poistenca.

Obmedzenia čakajú viaceré banky

S víkendom prichádzajú aj pomerne časté odstávky bankových služieb, ktoré slúžia na skvalitnenie. Obmedzenia ohlásila ČSOB banka, 365.bank a Poštová banka.

V prípade ČSOB banky dôjde k odstávke služieb v sobotu 19. októbra v čase od 00:01 do 11:45. Pôjde o celkové obmedzenie služieb Moja ČSOB, ČSOB SmartBanking a ČSOB API (PSD2).

365.bank informuje o odstávke, ku ktorej dôjde z piatka 18. októbra od 20:00 do soboty 19. októbra do 6:00. Niektoré systémy budú dočasne nedostupné, avšak banka nespresnila, o ktoré pôjde.

„Info o platbách cez push notifikácie sa ti počas údržby neobjavia, ale po spustení systémov ti všetky dopošleme,“ uviedla 365.bank v ozname. Zároveň klientom odporučila, aby si vopred pozreli svoj ePIN v detaile karty v aplikácii, aby mohli nakupovať online.

V prípade Poštovej banky prebehne plánovaná odstávka elektronického bankovníctva od piatka 18. októbra od 20:00 do soboty 19. októbra do 6:00. V tomto čase nebudú dostupné mobilná aplikácia a internet banking. Ak potrebujete odoslať nejaké platby, prípadne vybaviť iné záležitosti, naplánujte si to radšej vopred.

„Platby kartou i výbery hotovosti z bankomatov budú počas celej doby bez obmedzení. Ak využívate push notifikácie o pohybe na účte, pošleme vám ich až po ukončení odstávky. Rovnako zobrazený zostatok na vašom účte v Mobilnej aplikácii či Internet bankingu môže byť nejaký čas neaktuálny,“ priblížila Poštová banka.

Na e-shope dm drogérie prebehne údržba systému

dm drogérie markt na svojom webe informuje o aktuálnej údržbe systému, ktorá prebieha už od štvrtka 17. októbra a potrvá až do pondelka 21. októbra. Zasiahne nasledovné služby:

zaslanie a dodanie – od 18. 10. môže byť pri online objednávkach počas niekoľkých dní predĺžená dodacia lehota,

expresné vyzdvihnutie – od 18. 10. 10:00 do 21. 10. 15:00 nebude možné zvoliť si službu expresné vyzdvihnutie, vyzdvihnutie objednávky v dm predajni bude aj naďalej možné,

expresné doručenie – od 17. 10. 18:00 až do 21. 10. 15:00 nebude vyexpedovaná žiadna objednávka. Expresné doručenie bude možné vybrať znovu od utorka, 22. 10. Najskorší termín doručenia je utorok, 22.10.,

vrátenie tovaru a reklamácia – od 18. 10. do 21. 10. môže pri spracovaní žiadostí o storno dochádzať k omeškaniu. Reklamácie a vrátenie tovaru sú možné ako obvykle,

zobrazenie dostupnosti v dm predajniach – od 18. 10. do 21. 10. sa nebude zobrazovať dostupnosť výrobkov v dm predajniach.

Pre rýchlejšie vybavenie vašich nákupov môžete navštíviť kamenné predajne dm drogérie.

Všetky inštitúcie sa ospravedlňujú za prípadné komplikácie.