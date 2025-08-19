Pozor na ďalší trik podvodníkov: Tvária sa ako banka a chcú citlivé údaje!

Podvodníci opäť nezaháľajú a tentoraz si za cieľ vybrali klientov obľúbenej banky. Šíria e-maily, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť dôveryhodne, no v skutočnosti predstavujú riziko pre bezpečnosť vašich údajov.
Na podvodné e-mailové správy najnovšie upozorňuje ČSOB. Podľa informácií zverejnených na webe banky sa aktuálne šíriace e-maily tvária ako oficiálna komunikácia banky.
„Tieto správy obsahujú falošné informácie o expirácii certifikátu SmartTokenu a vyzývajú vás na jeho reaktiváciu prostredníctvom odkazu v e-maile,“ približuje aktivity podvodníkov ČSOB v zverejnenom upozornení.
Banka zároveň aj ponúka niekoľko odporúčaní, ako sa vyhnúť problémom. Dôležité podľa nej je:
– Neklikať na žiadne odkazy v týchto e-mailoch.
– Neposkytovať svoje osobné ani prihlasovacie údaje.
– V prípade pochybností by klienti mali kontaktovať ČSOB výhradne cez oficiálne komunikačné kanály.
Stretli ste sa už s podvodnými správami, ktorých cieľom bolo vylákať citlivé údaje?
„Vaša bezpečnosť je pre nás prioritou. Ďakujeme za vašu pozornosť a spoluprácu pri ochrane vašich údajov,“ uzatvára banka.