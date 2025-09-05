Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)

Mohlo by sa zdať, že veľké a úspešné firmy môžu fungovať len v zahraničí, no pravdou je, že aj na Slovensku máme viacero spoločností, ktorým sa darí. Viete, kto stojí za ich vznikom?
Pripravili sme si pre vás jednoduchý kvíz zameraný na úspešných slovenských podnikateľov a firmy, ktoré založili. Niektoré mená vás možno aj prekvapia.
Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!
Kto sú zakladatelia investičnej skupiny Penta Investments?
Marek Dospiva a Jaroslav Haščák
Andrej Babiš a Ivan Jakabovič
Miroslav Trnka a Peter Paško
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto stojí za investičnou skupinou J&T Group?
Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč
Jozef Brhel a Štefan Kassay
Ivan Kmotrík a Pavol Krúpa
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorú úspešnú slovenskú spoločnosť založil Šimon Šicko?
Pixel Federation
Penta Investments
J&T Group
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto je zakladateľom fitness e-commerce značky GymBeam?
Dalibor Cicman
Juraj Fehervari
Milan Dubec
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto stojí za vznikom kníhkupectva Martinus?
Miro Santus a Václav Doležal
Michal Meško
Michal Meško a Andrea Mešková
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto je pôvodným majiteľom potravinárskej značky Sedita?
Pavol Jakubec
Miroslav Trnka
Patrik Tkáč
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto stál pri založení softvérovej firmy ESET?
Miroslav Trnka, Peter Paško a Rudolf Hrubý
Štefan Rosina a Vladimír Poór
Marek Dospiva a Jaroslav Haščák
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Kto stojí za nábytkárskym gigantom Kondela?
Miloš a Aneta Kondelovci
Michal a Andrea Meškovci
Marek Dospiva a Jaroslav Haščák
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorú známu spoločnosť založili podnikatelia Peter Zálešák a Ján Tomáš?
Nay
Datart
Planeo
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Ktorú známu slovenskú značku založil podnikateľ Jaroslav Chrapko?
Dedoles
Fusakle
Factcool
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Share the quiz to show your results !
Subscribe to see your results
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa!
Mal som %%score%% z %%total%% správne
%%description%%
%%description%%
Loading...
Trendujúce články