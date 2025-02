Poznáme sumy 13. dôchodkov pre tento rok: Väčšina penzistov si prilepší o desiatky eur!

Foto: freepik.com/ gpointstudio

Plnohodnotné trináste dôchodky by po minuloročnej premiére mali ich poberateľov v tomto roku potešiť ešte viac. Zo zverejnených údajov Sociálnej poisťovne totiž vyplýva, že sumy jednotlivých trinástych dôchodkov v roku 2025 by mali byť vyššie ako tie vlaňajšie. V prípade starobných dôchodcov pôjde aj o desiatky eur.

Poberatelia dôchodkových dávok dostali v závere minulého roka prvýkrát plnohodnotný trinásty dôchodok. Pri starobných penzistoch jeho suma predstavovala 606,30 eura. Štát vlani zaviedol trinásty dôchodok ako novú dôchodkovú dávku, ktorá nahradila dovtedajšiu sociálnu dávku.

Sociálna poisťovňa aktuálne zverejnila priemerné výšky jednotlivých dôchodkových dávok za rok 2024. A práve z týchto údajov sa vychádza pri určení súm trinástych dôchodkov v tomto roku. Podľa zákona o sociálnom poistení je totiž suma trinásteho dôchodku určená ako priemerná mesačná suma príslušnej dôchodkovej dávky vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Z priemerných súm jednotlivých dôchodkov za minulý rok tak vyplýva, že trinásty dôchodok pre poberateľov starobných dôchodkov by mohol v roku 2025 vzrásť o viac ako 70 eur na 677,50 eura. Rovnakú sumu by mali dostať aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov. Prilepšiť by si mali aj poberatelia ďalších druhov dôchodkov.

A kto vlastne bude mať nárok na trinásty dôchodok? Nárok na tento dodatočný dôchodok má podľa zákona poberateľ dôchodkovej dávky, ktorý má v decembri príslušného kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.

Prilepšenie pred Vianocami

Trináste dôchodky by mali penzisti dostať v decembri. V minulom roku ich štát vyplácal do 20. decembra, teda ešte pred Vianocami. Seniori pritom nemusia o nič žiadať, trinásty dôchodok dostanú spolu s ich klasickým mesačným dôchodkom. Podľa platnej legislatívy má však vláda možnosť rozhodnúť aj o skoršom vyplatení časti trinásteho dôchodku, a to najmä v prípade zhoršenia sociálnej a ekonomickej situácie.

Vyššie sumy trinástych dôchodkov budú zároveň znamenať aj vyššie nároky na štátnu kasu. V minulom roku si len trináste dôchodky vyžiadali náklady takmer 876 miliónov eur. Celkový výdavky štátu na všetky dôchodkové dávky, vrátane trinástych dôchodkov, tak predstavovali už viac ako 12,6 miliardy eur.