Postavil sa fašizmu aj komunizmu: Slovensko si pripomína významnú osobnosť svojej ekonomiky! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (10) Na snímke busta prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša. Foto: TASR

V utorok 25. februára si pripomíname výročie narodenia Imricha Karvaša (1903 – 1981), prvého guvernéra Slovenskej národnej banky a jedného z najodvážnejších ekonómov našej histórie.

Imrich Karvaš bol nielen odborníkom na financie, ale aj nekompromisným bojovníkom za slobodu. Ako ďalej pri príležitosti výročia jeho narodenia informuje Národná banka Slovenska (NBS), počas Slovenského národného povstania v roku 1944 tajne presunul financie a zásoby na podporu odboja, čím sa postavil proti nacistickému režimu. Jeho odvaha ho stála slobodu – bol zatknutý, mučený a odsúdený na smrť. Prežil len vďaka obrovskému šťastiu.

Ani po vojne ho však osud nešetril. Komunistický režim ho opäť väznil a snažil sa umlčať jeho odborný i osobný vplyv. „Napriek tomu pokračoval v práci a dokončil svoje významné dielo Základy hospodárskej vedy, ktoré ovplyvnilo generácie slovenských ekonómov,“ informuje centrálna banka.

Karvaš nebol len bankárom, ale symbolom odvahy, integrity a odbornosti. Jeho zásluhy a odkaz boli však podľa NBS plne docenené až po roku 1989. „Jeho príbeh je dôkazom, že boj za slobodu a spravodlivosť má vždy zmysel,“ pripomína centrálna banka.

Zobraziť galériu (10) Budova centrály Slovenskej národnej banky v Bratislave. Zdroj: NBS

Imrich Karvaš sa narodil 25. februára 1903 vo Vršanoch v okrese Levice v rodine notára. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ostal pôsobiť ako asistent a kde získal aj tituly doktora práv a docenta. V roku 1934 mu udelili titul mimoriadny profesor a v roku 1940 univerzitný profesor. V rokoch 1926 – 1927 sa na základe získaného štipendia stal poslucháčom parížskej a štrasburskej univerzity. Po návrate na Slovensko sa venoval pedagogickej činnosti, ale popri nej pôsobil aj vo funkcii tajomníka Obchodnej a priemyselnej komory. V rokoch 1930 – 1933 bol tajomníkom Zväzu Slovenských bánk.

V roku 1932 ho vymenovali za generálneho tajomníka Národohospodárskeho ústavu Slovenska a Podkarpatskej Rusi v Bratislave, ktorého bol spoluzakladateľom. Pôsobil tam do roku 1938, ale zároveň bol aj viceprezidentom Exportného ústavu v Prahe. Imrich Karvaš sa vo všetkých spomenutých funkciách osvedčil ako vynikajúci a medzinárodne uznávaný teoretik a praktik, čo potvrdilo i prednáškové turné po USA v roku 1937 a členstvo v Econometric Society Colorado Springs.

V rokoch 1938 – 1939 Imrich Karvaš pôsobil vo funkcii ministra bez kresla respektíve priemyslu, obchodu a živností v československej vláde. Po vyhlásení Slovenskej republiky 14. marca 1939 sa ako najvýraznejšia národohospodárska osobnosť predmníchovského Slovenska stal guvernérom Slovenskej národnej banky, kde pôsobil v rokoch 1939-1944. Súčasne ho v roku 1942 slovenská vláda vymenovala do funkcie predsedu Najvyššieho úradu pre zásobovanie, ktorú zastával do svojho uväznenia gestapom 3. septembra 1944. V zložitých vojnových podmienkach a ťažkostiach štátu sa mu ako guvernérovi národnej banky premyslenou a účinnou menovou politikou podarilo udržiavať dlhý čas neuveriteľne stabilnú slovenskú korunu, zvýšiť pôvodne nízke devízové rezervy na zásobu 7,5 ton slovenských zlatých menových rezerv. Podarilo sa mu tiež zachrániť prevažnú časť slovenského zlatého pokladu a menových rezerv pre obnovený československý štát. Aj z podnetu I. Karvaša bola v roku 1940 založená Vysoká škola obchodná v Bratislave.

V auguste 1943 sa Imrich Karvaš zapojil do protifašistického odboja. Spolupracoval najprv so skupinou Dr. Vavra Šrobára, neskôr nadviazal kontakty s členmi ilegálnej Slovenskej národnej rady, ktorí ho zasvätili do príprav Slovenského národného povstania. Mal na starosti zabezpečenie povstania po stránke hospodárskej. I. Karvaš, využijúc júnové bombardovanie Bratislavy, nariadil predeponovať zo Slovenskej národnej banky v Bratislave do filiálky Slovenskej národnej banky v Banskej Bystrici zásoby obeživa v sume asi 3 miliardy korún, ktoré boli po vyhlásení SNP k dispozícii povstalcom, ako aj pohonné látky, ktoré využívala 1. česko-slovenská armáda na Slovensku. Gestapo odhalilo styky Imricha Karvaša s antifašistami a 3. septembra 1944 ho zatkli a internovali do koncentračných táborov v Flossenburgu, Dachau, Innsbrucku a Niederdorfu.

Po návrate z koncentračného tábora v roku 1945 sa vrátil za katedru a zároveň pôsobil aj ako poradca česko-slovenskej vlády pre obnovu Slovenska. V rokoch 1947 – 1948 zastával funkciu dekana Právnickej fakulty a zároveň bol predsedom Medzinárodného výkonného výboru kúpeľov.

Za odmietnutie spolupráce s komunistickou stranou v roku 1948 profesora I. Karvaša v roku 1949 obvinili z velezrady a Štátny súd v Prahe ho odsúdil na 2 roky väzenia a stratu majetku. Vo väzení strávil jeden rok. V rámci akcie „B“ v roku 1953 rodinu Karvašovcov vysťahovali z Bratislavy. Druhýkrát ho obvinili a odsúdili na 17 rokov väzenia pre špionáž a velezradu v roku 1958. Po dvoch rokoch ho amnestovali a v roku 1969 súdne rehabilitovali.

V popredí jeho pozornosti bola predovšetkým menová politika, z tejto oblasti vydal aj viacero prác.

Profesor Imrich Karvaš zomrel 20. februára 1981 v Turej Lúke.