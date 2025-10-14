Poslanci začali diskusiu o rozpočte na rok 2026: Kritika vysokého daňového zaťaženia a škrtov v investíciách

Foto: oPeniazoch.sk, SITA, gettyimages.com/Anna Pecherskaia
Po dvoch rokoch vládnutia súčasnej vlády a dvoch kolách konsolidácie, pričom tretí balík opatrení bude platiť od budúceho roka, deficit slovenských verejných financií stále neklesá. Vyhlásil to opozičný poslanec Štefan Kišš (PS) v rozprave v závere prvého rokovacieho dňa 40. schôdze Národnej rady (NR) SR. Poslanci začali diskusiu o návrhu rozpočtu na budúci rok, do ktorej je prihlásených viac ako 50 zákonodarcov. Pokračovať budú zase v stredu (15. 10.) ráno.

„Máme najvyššie daňové zaťaženie na Slovensku v histórii a k tomu máme zadusenú ekonomiku,“ konštatoval Kišš. Zároveň upozornil, že v rozpočte na budúci rok nie je viditeľné šetrenie zo strany štátu, ale skôr šetrenie na budúcnosti obyvateľov Slovenska, a to z dôvodu krátenia plánovaných investícií na opravu ciest, nemocníc či menších investícií na školy.

Kritizoval vládu za to, že namiesto toho, aby šetrila na sebe, bude škrtať na investíciách. „Aby ste ušetrili niečo na štáte, tak ste sa rozhodli zobrať z tejto našej budúcnosti, pretože takéto investície znamenajú budúci ekonomický rast, produktivitu, prosperitu. Ale teraz škrtáte ľuďom a robíte všetko pre to, aby museli škrtať aj budúce vlády, pretože takýto stav je neudržateľný,“ uzavrel Kišš.

