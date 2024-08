Poslanci za SNS sa pustili do práce: Veľké zmeny navrhujú aj v prepitnom či v 13. a 14. platoch!

Poslanec NR SR Rudolf Huliak a podpredseda NR SR Andrej Danko (obaja SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian

Poslanci SNS počas leta rozhodne nezaháľali. Pripravili niekoľko návrhov zákona, ktoré sa týkajú rôznych oblastí. Významná časť návrhov sa týka zásadných zmien v gastrosektore, cestovnom ruchu a športe. Bokom nezostali ani 13. a 14. platy.

Medzi najaktívnejšími poslancami SNS sú Andrej Danko, Rudolf Huliak, Roman Michalka, Adam Lučanský, Milan Garaj a Dagmar Kramplová. Spoločne sa totiž podieľali na tvorbe hneď viacerých návrhov zákona, ktoré sa objavili v parlamentných tlačiach na webe NR SR. Prerokovať by sa mohli už na nastávajúcej septembrovej schôdzi parlamentu.

Jeden z predložených návrhov sa týka aj minimálnych dôchodkov, ktorým sme sa venovali v samostatnom článku. Ďalej navrhujú úpravu legislatívneho rámca pre odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby, ako aj odstránenie zákazov pre obyvateľov v chránených územiach. Dôvodom úpravy je hlavne zjednodušenie prístupu k nehnuteľnostiam v týchto územiach.

Ako uvádza agentúra TASR, odpis budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby na základe zmluvy o ubytovaní sa má takto zatraktívniť. Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na budove sa bude odpisovať samostatne oddelene od budovy a zaradený do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania šesť rokov.

Úprava možnosti odpisu budov, v ktorých sa poskytujú ubytovacie služby, je podľa predkladateľov krokom k zatraktívneniu podnikateľského prostredia v sektore cestovného ruchu a k zvýšeniu investícií do majetku. Investície do hmotného majetku v podobe budov sa stanú pre podnikateľské subjekty návratnejšie, a teda aj finančne atraktívnejšie.

SNS chce upraviť definíciu prepitného

Poriadne veľkou zmenou z dielne poslancov za SNS je zavedenie legálnej definície prepitného v Zákonníku práce ako osobitnej zložky mzdy zamestnanca. Tým by malo dôjsť k zvýšeniu priznanej mzdy zamestnanca. Zároveň sa ale výška prepitného nebude započítavať do minimálnej mzdy. Navrhuje sa tiež vyčlenenie prepitného mimo vymeriavací základ zamestnanca pre výpočet výšky zdravotného poistenia.

Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) a vpravo Rudolf Huliak (SNS) počas rokovania NR SR. Foto: TASR

Prepitné by malo byť oslobodené od dane v rozsahu 20 percent príjmu zamestnanca zo závislej činnosti. SNS tiež navrhuje zaviesť prepitné na pokladničnom bloku. Keďže prepitné sa často nachádza v tzv. šedej zóne, takto by sa zvýšila transparentnosť. Toto prepitné bude zamestnávateľ povinný vyplácať výlučne zamestnancom, čím chcú poslanci motivovať živnostníkov k tomu, aby sa zamestnali na riadnu zmluvu.

Daňovo-odvodové oslobodenie pre 13. a 14. plat

Výraznú zmenu predstavuje aj návrh na zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia pre tzv. 13. a 14. plat. Poslanci to odôvodňujú snahou o zlepšenie finančnej situácie ľudí na Slovensku a zároveň na motiváciou zamestnávateľov, aby tieto platy vyplácali. Podlieha to ale viacerým podmienkam.

„V prípade 13. platu musí byť zamestnanec zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa minimálne 12 mesiacov k 30. aprílu príslušného roka, pričom výška 13. platu vyplateného v júni musí dosahovať minimálne úroveň priemerného mesačného zárobku zamestnanca. V prípade 14. platu sú podmienky prísnejšie. Zamestnanec musí byť zamestnaný u rovnakého zamestnávateľa minimálne 24 mesiacov k 31. októbru príslušného roka. Zároveň musí byť splnená podmienka, že zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi 13. plat spĺňajúci podmienky oslobodenia od dane.“

Novela navrhuje oslobodiť od dane a odvodov sumu najviac 500 eur ročne. Ak zamestnanec získa vyšší príjem, do základu dane sa zahrnie len tá časť, ktorá prevyšuje túto sumu.

SNS chce podporiť oblasť športu

Z návrhu zákona vyplýva, že by sa mal zaviesť inštitút superodpočtu do oblasti športu. Ten by mohol byť motivačným nástrojom pre investície súkromného sektora do slovenského športu. Nové ustanovenia upravujú maximálny mesačný vymeriavací základ pre profesionálnych športovcov a ich zamestnávateľov (kluby). Maximálny vymeriavací základ bude určený vo výške priemernej mesačnej mzdy platnej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Súhlasíte s týmito návrhmi zákona od poslancov SNS? Áno Nie Iba s niektorými Odoslať odpoveď

„Obdobne sa zavádza úprava oslobodenia od dane vo vzťahu k príjmu do výšky 500 eur plynúcemu z pracovného pomeru medzi osobami, ktoré sú trénermi zapísanými v registri fyzických osôb v športe, a športovými organizáciami,“ upresňuje sa v návrhu zákona.

V ďalšom návrhu zákona sa hovorí o povinnosti pre zamestnávateľov poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. Táto povinnosť sa má týkať zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami. Tí sú povinní poskytnúť zamestnancovi príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. Cieľom je podľa predkladateľov podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže. V konečnom dôsledku by malo ísť o akýsi klon rekreačných poukazov, ktoré takisto boli zavedené na podnet Dankovej SNS.