Poslanci ukončili rokovanie o podnikaní mladistvých: Čo prináša nová novela zákona?

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie diskusiou k návrhu zákona o podnikaní osôb mladších ako 18 rokov. Ten je z dielne opozičných poslancov Progresívneho Slovenska (PS), ktorí navrhujú posilniť samostatnosť, zodpovednosť a ekonomickú aktivitu mladistvých. Zabezpečená by mala byť zároveň aj primeraná právna ochrana prostredníctvom zákonného zástupcu a súdu.
V pléne sa celý piatok diskutovalo o vládnych návrhoch z dielne ministerstva spravodlivosti, pričom sa rozoberali viaceré zákony. Išlo napríklad o novelu zákona o sudcoch a prísediacich, ďalej to bola novela zákona o výkone trestu odňatia slobody či novela zákona o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní.
Poslanci sa vrátia do lavíc po víkende v utorok (23. 9.). Od 9.00 h majú pokračovať v rokovaní o konsolidačnom balíku, ktorý je v druhom čítaní. Preberajú ho v skrátenom legislatívnom konaní. Na programe majú ráno aj koaličnú novelu zákona o mene a priezvisku. V utorok tiež čaká poslancov hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch.