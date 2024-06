Poslanci prelomili veto zákona o strategických investíciách

Národná rada SR. Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili v utorok veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Jeho cieľom je urýchliť výstavbu projektov vo verejnom záujme. Zákon bude účinný dňom vyhlásenia. Hlava štátu namietala možný nesúlad právnej normy s ústavou a navrhla pri jeho opätovnom prerokovaní neprijať zákon ako celok. Problémom je podľa nej okrem iného oslabenie procesnej ochrany vlastníkov nehnuteľností dotknutých vyvlastnením.

„Návrh zákona upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda Slovenskej republiky rozhodne, že sú strategickou investíciou a ich realizácia je vo verejnom záujme,“ uviedlo ministerstvo dopravy v predkladacej správe s tým, že pôjde o investície financované z verejných zdrojov. Zmeny sa dotknú napríklad vyvlastňovacieho konania, povoľovacích procesov i verejného obstarávania strategicky významných projektov. Ministerstvo vysvetlilo, že príprava veľkých stavieb a získavanie pozemkov pre nich sa aj v zahraničí zvykne riešiť osobitnou právnou úpravou alebo aspoň osobitnými skrátenými postupmi. „Dôvodom je, že veľká stavba celoštátneho a neraz medzinárodného významu ovplyvňuje ekonomický, kultúrny a demografický vývoj celých regiónov a neraz aj štátov.

Preto pri zachovaní prirodzených práv ľudí na vlastníctvo nehnuteľností, ktoré ochraňujú ústavy všetkých demokratických štátov, sa hľadajú postupy, ktoré by na jednej strane boli v súlade s týmito právami, ale ktoré by na druhej strane zamedzili povyšovať záujem jednotlivca nad celospoločenský záujem v takej miere, aby brzdili celospoločenský rozvoj v štáte,“ argumentoval rezort dopravy. Zákon upravuje aj oblasť povoľovania projektov TEN-T, ktoré sú vnímané ako hlavné dopravné koridory v Slovenskej republike s medzinárodným či nadnárodným významom. Úpravy sa týkajú napríklad podmienok pri udeľovaní povolení či postupov pri cezhraničnom obstarávaní. V zákone je aj nová úprava menovania a odvolávania predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV), ktoré sa vráti vláde tak, ako to bolo v minulosti. V súčasnosti to má v kompetencii NR SR.