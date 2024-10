Poslanci neposunuli do 2. čítania zabezpečenie starostlivosti o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Josh Appel

Starostlivosť o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) v prípadoch, keď nemá k dispozícii osobného asistenta, nebude upravená po novom. Zákonodarcovia v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a ďalších zákonov z dielne opozičnej poslankyne Národnej rady (NR) SR Veroniky Veslárovej (PS).

„Navrhuje sa, aby poberatelia peňažného príspevku na osobnú asistenciu mohli mať poskytovanú domácu opatrovateľskú službu v zmysle osobitného predpisu v rozsahu osem hodín do mesiaca,“ uviedla predkladateľka. Súčasťou návrhu taktiež bolo, aby osobe s ŤZP mohla byť poskytovaná opatrovateľská služba v domácnosti v rozsahu najviac osem hodín mesačne a súčasne aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím sa pri výpovedi nezabezpečí

Ochrana zamestnancov so zdravotným postihnutím sa pri výpovedi nezabezpečí vypustením fikcie súhlasu zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorý predložila poslankyňa opozičného PS Veronika Veslárová. „Podľa súčasnej právnej úpravy platí fikcia súhlasu.

Znamená to, že pokiaľ zamestnávateľ požiada ÚPSVaR o súhlas s prepustením zamestnanca so zdravotným postihnutím, a úrad v lehote siedmich pracovných dní nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou,“ vysvetlila predkladateľka. Táto fikcia súhlasu sa podľa návrhu mala vypustiť a zároveň sa mala predĺžiť lehota na rozhodnutie úradu, a to na 30 pracovných dní. Mala sa tým zabezpečiť osobitná ochrana zamestnancom so zdravotným postihnutím.