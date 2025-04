Poslanci Národnej rady ukončili piatkové rokovanie diskusiou o zmenách v Ústave Slovenskej republiky

Rokovacia sála NR SR. Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili piatkové rokovanie diskusiou o zmenách v Ústave SR. V zlúčenej rozprave rokujú o dvoch novelách Ústavy SR. Jednu predložila vláda a druhú opozičné KDH.

Vládny kabinet navrhol do ústavy zakotviť existenciu dvoch pohlaví – muž a žena a rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Chce do nej dostať aj úpravu o adopcii detí a výchovno-vzdelávacom procese. Návrhom chce dosiahnuť i suverenitu Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.

Kresťanskí demokrati zase chcú presadiť, aby ústava obsahovala osobitné postavenie rodičov pri výchove a vzdelávaní svojich detí a pri formovaní ich náboženského a filozofického presvedčenia s rešpektom k aktuálnej zrelosti dieťaťa. Navrhujú v nej okrem iného tiež sprísnenie používania tzv. skráteného legislatívneho konania. Zakotviť chcú do nej i princíp, že otázky ochrany manželstva, rodiny či morálky nikdy nebudú presunuté na úroveň EÚ.

Na snímke plénum Národnej rady SR. Foto: TASR

Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v utorok (8. 4.). Riadne rokovanie by mali začať legislatívnymi návrhmi z dielne ministerstva vnútra. Vrátiť by sa mali k diskusii o návrhu zákona o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami.