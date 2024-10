Poslanci Národnej rady ukončili aktuálnu schôdzu: Tieto návrhy presunuli do druhého čítania

Na snímke plénum NR SR. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Minimálna mzda by sa mala zvýšiť minimálne na úroveň 60 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o minimálnej mzde, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Prvýkrát by sa mala minimálna mzda takto vyrátať pre rok 2026.

„Navrhuje sa upraviť výšku percentuálneho podielu, ktorý je rozhodujúci pri ustanovení minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, ak sa sociálni partneri nedohodnú na inej sume minimálnej mzdy, na 60 %. Navrhovaná zmena vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 až 2027 a s jeho plnením,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v dôvodovej správe.

Doplnilo, že novela zákona má vytvoriť dôstojné životné a pracovné podmienky a tiež podporiť kolektívne vyjednávanie zamestnancov a uzatváranie kolektívnych zmlúv. Jednou zo zmien je aj opätovné zavedenie záväznosti reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia.Návrh zákona by mal platiť od 15. novembra 2024, niektoré ustanovenia potom od začiatku januára budúceho roka.

Na prácu v gastre by už nemalo byť potrebné osvedčenie o spôsobilosti

Na prácu s potravinami by už nekvalifikovaní pracovníci nemuseli získavať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Zrušiť túto plošnú povinnosť navrhli poslanci koaličnej SNS v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania. Zodpovednosť za zaškolenie nových pracovníkov by mala prejsť na prevádzkovateľov.

Foto: pexels.com/Valeria Boltneva

„Cieľom návrhu zákona je úprava legislatívneho rámca s aktuálnymi potrebami sektora cestovného ruchu. Navrhovaná právna úprava reaguje na dlhodobý a pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaného personálu v zariadeniach verejného stravovania a v ubytovacích zariadeniach. Sektor cestovného ruchu napriek postupnému zlepšovaniu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorých počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19, a následne energetickou krízou a infláciou,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Pripomenuli, že nedostatok pracovnej sily v tomto sektore sa prejavuje najmä počas letnej a zimnej turistickej sezóny. V tomto čase podľa SNS rastie potreba zvyšovať počet zamestnancov, a to práve v povolaniach, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu. Zamestnávatelia sú tak podľa predkladateľov novely odkázaní na zamestnávanie nekvalifikovaných ľudí, avšak komplikuje im to súčasná požiadavka pre každého zamestnanca mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami.

Podľa novely tak už nebude potrebovať osvedčenie o spôsobilosti na prácu s potravinami každý zamestnanec, povinnosť za ich zaškolenie sa prenesie na prevádzkovateľa. Ten bude povinný zabezpečiť aspoň jednu osobu, ktorá osvedčenie o spôsobilosti má a môže zaškoliť ostatných zamestnancov.Zákon by mal byť účinný dňom vyhlásenia.

Podmienky sezónnej práce v cestovnom ruchu by sa mohli zjednodušiť

Sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu by mohla zjednodušiť novela Zákonníka práce, ktorú navrhla skupina poslancov koaličnej SNS. Cieľom úpravy v prílohe Zákonníka práce týkajúcej sa sezónnych prác je odstrániť nejednoznačnosti výkladu právnej úpravy sezónnej práce na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Vyplýva to z návrhu na zmenu Zákonníka práce, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

„Podmienka priamej závislosti výkonu pracovnej činnosti od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode prílohy pri prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a pri prevádzke ubytovacích zariadení vniesla do aplikačnej praxe nejasný výklad uvedenej podmienky. Odstránením tejto podmienky sa docieli jednoznačný výklad právnej úpravy,“ zdôvodnila SNS v návrhu na zmenu Zákonníka práce.

Národniari pripomenuli, že sektor cestovného ruchu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Ich počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 i následnou energetickou krízou a infláciou. „Nedostatok pracovnej sily sa výrazne prejavuje počas letnej a zimnej turistickej sezóny, keď rastú potreby zvyšovania počtu zamestnancov predovšetkým v povolaniach s potrebou nízkej miery kvalifikácie. Návrh zákona zjednoduší sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu,“ uviedli predkladatelia.Účinnosť zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Poslanci ukončili aktuálnu schôdzu

Poslanci parlamentu vo štvrtok ukončili rokovanie aktuálnej 19. schôdze. Schválili návrh podpredsedu NR SR Petra Žigu (Hlas-SD), ktorý je poverený jej riadením. Za bolo 79 zo 123 prítomných poslancov, proti 43 a zdržal sa jeden. Neprerokované body programu aj hlasovanie o prerokovaných sa majú zaradiť na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 22. októbra.

Presunuli sa tak aj tri opozičné návrhy na odvolanie ministrov zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD), kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Na aktuálnej schôdzi mali na programe aj hlasovania o personálnych voľbách, rozhodovať mali o voľbe člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky či člena Správnej rady Ústavu pamäti národa.