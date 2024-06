Poslanci Národnej rady dnes opäť zasadali: Schválili zavedenie jednodňovej diaľničnej známky a mnoho ďalšieho

Na snímke poh¾ad do pléna pred mimoriadnou schôdzou NR SR v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, v Bratislave 14. februára 2023. Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili program mimoriadnej schôdze v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunú Ukrajine. Za program schôdze hlasovalo 48 zo 119 prítomných poslancov, proti bolo 28 a 37 sa zdržalo. Smer-SD chcel na rokovaní presadi uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo dopravy zavedie diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.

Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v súlade s požiadavkami európskej smernice. Cieľom je vyššia miera flexibility pre motoristov pri užívaní spoplatnených úsekov ciest. Jednodňová známka bude, rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme a dostupná pre domácich i zahraničných motoristov.

Novela upravuje aj pravidlá úhrady diaľničnej známky. „Deň určený užívateľom vymedzených úsekov ciest je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak ide o diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, je to zároveň jediný deň platnosti diaľničnej známky, pričom tento deň nemusí byť určený ako deň, v ktorom došlo k úhrade diaľničnej známky,“ vysvetlil rezort.

Novela bude účinná od 1. augusta 2024

Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko). Navrhoval možnosť úhrady diaľničnej známky aj formou zaplatenia pokuty za použitie diaľnice bez známky. Zaplatením pokuty by tak vodič získal aj ročnú diaľničnú známku. Spodná hranica pokuty by sa pritom zvýšila z 50 na 60 eur, čo je cena 365-dňovej diaľničnej známky.Novela bude účinná od 1. augusta 2024.

Na cesty I.-III. triedy a miestne cesty bude môcť dozerať aj rezort dopravy

Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami bude môcť vykonávať aj ministerstvo dopravy. Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa. Vyplýva to z novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

„Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách. Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí dôjde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe.

Ministerstvo bude môcť prípade, že ním uložené opatrenia na základe vykonaného štátneho odborného dozoru nebudú plnené, uložiť pokutu do výšky 33.190 eur. Ak by udelenie pokuty neviedlo do 60 dní k náprave, rezort by mohol pokutu udeliť opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.

Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Dany Kleinert z opozičného PS. Ministerstvo by podľa neho mohlo vykonávať štátny odborný dozor nad určenými cestami až vtedy, ak by si na to určený orgán neplnil svoje úlohy. V prvom rade by mala tento dozor vykonávať obec či okresný úrad v sídle kraja.Novela bude účinná od 1. augusta 2024.

NRSR súhlasila s dohodou o leteckej doprave medzi štátmi juhovýchodnej Ázie a EÚ

Národná rada (NR) SR v stredu súhlasila s ratifikáciou komplexnej dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) s EÚ a jej členskými štátmi. Od dohody sa očakáva, že prinesie nové príležitosti v oblasti leteckej dopravy i hospodárske výhody pre obe strany.Dohoda umožňuje leteckým dopravcom z EÚ prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na všetky letiská v štátoch ASEAN. Rovnako leteckí dopravcovia štátov ASEAN budú môcť obsluhovať destinácie z krajín ASEAN do EÚ.

V zmysle danej dohody budú môcť lietať až 14 osobných služieb týždenne do alebo z každého členského štátu EÚ a ľubovoľný počet nákladných služieb cez tieto dva regióny. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie deformácií trhu.Poslanci NR SR tiež rozhodli, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, má tak prednosť pred zákonmi. „Zároveň je dohoda mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,“ píše sa v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia dohody po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ a štátmi ASEAN nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi stranami dohody. Obe strany tiež uznali dôležitosť environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci na nich a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovných zákonov a politík.

ASEAN je globálna ekonomická veľmoc s rýchlorastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 to bol 9. najväčší trh EÚ pre nákladnú dopravu a 16. najväčší trh pre cestujúcich s viac ako ôsmimi miliónmi cestujúcich. Medzi členov ASEAN patria Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.

NRSR súhlasila s dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Ukrajinou

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu súhlasili s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a Ukrajinou. Cieľom je postupné vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi týmito krajinami, ktorý sa opiera o rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, manažmentu letovej prevádzky, životného prostredia či ochrany spotrebiteľa.

„Na tento účel sa v dohode stanovujú pravidlá, technické požiadavky, administratívne postupy a základné prevádzkové normy a vykonávacie pravidlá, ktoré sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami. Uvedený spoločný letecký priestor je založený na voľnom prístupe k trhu leteckej dopravy a na rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže,“ uviedlo Ministerstvo dopravy SR v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia tejto dohody majú podľa návrhu prednosť pred existujúcimi bilaterálnymi dohodami o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi a Ukrajinou. „Avšak existujúce dopravné práva, ktoré vznikli na základe týchto bilaterálnych dohôd a ktoré nie sú predmetom tejto dohody, sa môžu naďalej uplatňovať, pokiaľ nedochádza k diskriminácii medzi členskými štátmi a ich štátnymi príslušníkmi,“ píše sa v predkladacej správe.

Uzatvorením dohody sa predpokladá, že by sa mohli medzi EÚ a Ukrajinou otvoriť nové trasy, letecké trhy EÚ a Ukrajiny by sa mohli postupne vzájomne prepojiť a rozšíriť.Zástupcami EÚ a Ukrajiny bola dohoda podpísaná v októbri 2021. Prezidentka SR vyjadrila súhlas s jej predbežným vykonaním v septembri 2021, píše sa v predloženom materiáli. Návrh na ratifikovanie dohody schválila vláda SR vlani v júni.

Možnosť požadovať predčasné splatenie úveru má mať nové pravidlá

Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má mať nové pravidlá. Tie majú zohľadňovať aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.Cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu so závermi Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), ktorý v prípade, týkajúcom sa Slovenska, poukázal na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s normami EÚ. Ministerstvo preto navrhuje nové pravidlá pre uplatnenie práva na predčasné splatenie úveru.

„Navrhovaná nová právna úprava upravuje možnosť dodávateľa požadovať úhradu celého plnenia, resp. celej dlžnej sumy za zákonom ustanovených podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú „omeškanú“ výšku vo vzťahu k celkovej výške plnenia, na ktoré je spotrebiteľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný, a vo vzťahu k dĺžke trvania spotrebiteľskej zmluvy,“ vysvetlilo MS.

Veriteľ by tak mohol v budúcnosti požadovať vrátenie celého plnenia, ak je jeho dlžník celkom alebo čiastočne v omeškaní aspoň s troma splátkami. Omeškaná suma pritom musí byť najmenej 10 % celkovej výšky plnenia pri zmluve dohodnutej najviac na tri roky, 5 % pri zmluve dohodnutej na viac ako tri roky, prípadne 2,5 % pri úvere zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti na bývanie.

Navrhované znenie ponecháva na uvážení veriteľa, či a kedy si toto právo uplatní, avšak môže tak urobiť len počas obdobia, kedy sú splnené podmienky na tzv. zosplatnenie. Pred uplatnením tohto práva bude povinný vyzvať spotrebiteľa na vrátenie celej dlžnej sumy a určiť mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. „Až po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa stáva celé plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy splatným,“ doplnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Navrhovaná novela, ktorej inšpiráciou je podľa MS nemecká právna úprava, zároveň nevylučuje inú úpravu zmluvných podmienok.Účinnosť novely sa navrhuje od 1. novembra 2024.

NRSR súhlasila s dohodou o leteckej doprave medzi EÚ a Katarom

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu súhlasili s Dohodou o leteckej doprave medzi EÚ, jej členskými štátmi a Katarským štátom. Impulzom na začatie rokovaní o dohode bolo zvyšovanie významu ekonomických a obchodných vzťahov, ako aj nárast turizmu medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a Katarom. Vyplýva to z materiálu, ktorý je zaradený na rokovanie parlamentu.Dohodu vyrokovala Európska komisia na základe rozhodnutia Európskej rady. Návrh dohody podpísali zástupcovia EÚ a Kataru v októbri 2021 a súhlas s predbežným vykonávaním udelila prezidentka o mesiac skôr s tým, že sa dohoda predbežne vykonáva od dátumu jej podpisu.

Katar je jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov mimo EÚ, kde sa počet cestujúcich zvýšil na približne šesť miliónov ročne. Takmer všetky členské štáty už udelili úplný prístup na trh na základe existujúcich dvojstranných dohôd o leteckých dopravných službách s Katarom. V týchto dohodách však chýbajú ustanovenia o základných prvkoch na zabránenie zneužívaniu liberalizovaného trhu, ako sú spravodlivá hospodárska súťaž, transparentnosť alebo sociálne záležitosti. Slovensku dohoda zároveň umožní potenciálne zriadenie pravidelného leteckého spojenia, keďže v súčasnosti nemá s Katarom uzatvorenú bilaterálnu dohodu.

Návrh bol schválený vládou SR 3. mája 2023

Dohoda je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, ktorá podlieha pred ratifikáciou súhlasu NR SR. Na jej vykonanie podľa Ústavy SR nie je potrebný zákon, po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi SR.Návrh bol schválený vládou SR 3. mája 2023.

Poslanci schválili úpravu povinností používateľov dronov

Ministerstvo dopravy zriadi register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre bude viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti. Vyplýva to z novely zákona o civilnom letectve (letecký zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

Spoločne so zriadením registrov rezort dopravy v zákone upravil aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone takisto pribudne povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by mohli spôsobiť.

„Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku,“ priblížilo ministerstvo dopravy. V novele upravuje aj základné požiadavky na kluby alebo združenia leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov.

Upraví sa tiež spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní zákon umožní nielen udeliť pokutu, ale na určitý čas aj zakázať činnosť. Priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom budú môcť objasňovať popri Dopravnom úrade aj orgány Policajného zboru, Vojenskej polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zavedie sa aj inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti.V súčasnosti je na národnej úrovni oblasť bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov upravená v leteckom zákone len čiastočne, upozornilo ministerstvo. Novou právnou úpravou sa má zabezpečiť komplexná národná právna úprava, pri zohľadnení už existujúcej európskej legislatívy.Novela bude účinná od 15. júla 2024.