Portugalsko chystá výrazné zníženie daní pre rodiny aj firmy a očakáva rast ekonomiky v roku 2026

Portugalská menšinová vláda vo štvrtok predstavila svoj rozpočet na rok 2026. Predpovedá v ňom mierne silnejší hospodársky rast a malý rozpočtový prebytok, už štvrtý rok po sebe, a to aj napriek novým daňovým úľavám pre firmy a domácnosti s nižšími príjmami. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Návrh zákona, ktorý minister financií Joaquim Miranda Sarmento predložil parlamentu, predpokladá rast ekonomiky o 2,3 % v roku 2026 po jej odhadovanom náraste o 2 % v tomto roku. Počíta pritom s rozpočtovým prebytkom vo výške 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je pokles z 0,3 % v roku 2024.
Rozpočtové prebytky Portugalska, za ktoré vďačí solídnemu rastu a miere nezamestnanosti blízko rekordných miním, predstavujú zriedkavý úspech v rámci eurozóny. Signalizujú ambíciu krajiny udržať verejné financie na silných základoch po tom, čo počas dlhovej krízy v roku 2011 musela požiadať o záchranný úver a zaviesť bolestivé úsporné opatrenia.
Vláda v Lisabone očakáva, že pomer verejného dlhu, ktorý v roku 2020 dosiahol vrchol na úrovni viac ako 134 % HDP, klesne v roku 2026 na 87,8 % HDP z tohtoročných 90,2 % HDP.
V rámci úsilia o zvýšenie disponibilného príjmu nízkopríjmových a stredostavovských rodín sa daňové sadzby z príjmov v pásme od 8340 eur do 29.400 eur ročne znížia o 0,3 percentuálneho bodu. Pre najnižšie príjmy klesne daňová sadzba na 15,7 % a pre najvyššie príjmy v rámci tohto pásma sa zníži na 31,1 %.
Podľa už avizovaného dlhodobého plánu postupného znižovania sadzby dane z príjmov právnických osôb na 17 % do roku 2028, s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov a podporiť investície, sa štandardná sadzba v budúcom roku zníži z 20 % na 19 %. Pre malé a stredné podniky s ročným príjmom do 50.000 eur klesne daňová sadzba zo súčasných 16 % na 15 %.
Portugalská vláda pokračuje vo svojom úsilí o obmedzenie emigrácie mladých ľudí. Osoby mladšie ako 36 rokov budú preto oslobodené od platenia dane z prevodu nehnuteľností pri kúpe nehnuteľností v hodnote do 330.500 eur.