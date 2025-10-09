Poľsku hrozí zníženie ratingu: Guvernér varuje pred dôsledkami pre ekonomiku a úroky

Guvernér poľskej centrálnej banky Adam Glapinski vo štvrtok na tlačovej konferencii vyjadril znepokojenie nad nedávnym zhoršením výhľadu úverového ratingu krajiny dvomi z hlavných agentúr. Upozornil pritom, že kroky ratingových agentúr sú pre Poľsko varovným signálom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP a portálu businesstimes.
Ratingová agentúra Fitch v septembri síce potvrdila Poľsku dlhodobý rating na úrovni A-, ale zmenila jeho výhľad zo stabilného na negatívny. Fitch odôvodnila túto revíziu rastúcim fiškálnym deficitom a dlhom Poľska bez jasnej cesty k ich zníženiu.
Aj agentúra Moody‘s minulý mesiac ponechala Poľsku ratingovú známku na úrovni A2, ale zhoršila jej výhľad na negatívny pre zhoršujúcu sa fiškálnu a dlhovú situáciu.
„Znepokojuje nás zníženie výhľadu zo strany oboch agentúr, pretože to znamená, že aj rating môže byť o rok znížený,“ povedal Glapinski a dodal, že našťastie nedošlo k žiadnej zmene výnosov. To znamená, že investori na túto zmenu zatiaľ nereagovali vďaka silným základom krajiny.
Pokiaľ ide o menovú politiku Národnej banky Poľska (NBP) Glapinski naznačil, že zníži úrokové sadzby „keď to bude potrebné“ s tým, že Výbor pre menovú politiku „vidí priestor na zníženie“.
Guvernér však poznamenal, že akékoľvek potenciálne zníženie úrokových sadzieb bude obmedzené na 25 bázických bodov v rámci jedného kroku. A dodal, že centrálna banka „zníži úroky tak, aby nepoškodila proces dezinflácie“.
Glapinski poznamenal, že novembrové rozhodnutie banky „nie je nič vopred určené“, čo naznačuje, že centrálna banka si zachováva flexibilitu vo svojom prístupe k nadchádzajúcim rozhodnutiam v oblasti menovej politiky.
Uviedol tiež, že NBP sa rozhodla zvýšiť podiel zlata v rezervách banky na 30 %.
V súčasnosti zlaté rezervy NBP presahujú 520 ton a majú hodnotu približne 240 miliárd zlotých (56,41 miliardy eur). „To predstavuje 25 % všetkých poľských rezerv. Je to slušný pomer,“ povedal.
Podľa Glapinského toto množstvo zlata zaradilo NBP pred Európsku centrálnu banku a Bank of England, ako aj pred mnohé ďalšie renomované banky.
Čo sa týka inflácie, vyhliadky na nasledujúce mesiace sa zlepšili a miera inflácie zostane vo 4. štvrťroku 2025 na úrovni blízkej 3 %, dodal guvernér NBP.