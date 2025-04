Poľsko si v marci cez dlhopisy pre občanov požičalo 5,4 miliardy zlotých

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Anthony Beck

Poľsko si v marci 2025 prostredníctvom predaja úsporových štátnych dlhopisov určených pre individuálnych občanov požičalo 5,49 miliardy zlotých (1,29 mld. eur). Najväčší záujem bol o ročné dlhopisy s úrokom 5,75 % v prvom mesiaci, ktoré tvorili 40 % celkového objemu predaja.

Podľa údajov rezortu financií išlo najviac prostriedkov do ročných dlhopisov (515,7 milióna eur), nasledovali trojročné s fixným úrokom 5,95 % (388,2 milióna eur) a štvorročné, ktoré v prvom roku prinášajú 6,30 % a v ďalších sú viazané na infláciu s maržou 1,5 % (166,3 milióna eur).Zvýšený záujem zaznamenali aj desaťročné dlhopisy s úrokom 6,55 % v prvom roku (84,6 milióna eur). Dvojročné prinášali v úvode 5,90 % a následne sú naviazané na referenčnú sadzbu NBP plus 0,15 % (81,4 milióna eur). Trojmesačné s fixným úrokom 3 % tvorili len 3 % predaja (38,7 milióna eur).

Záujem prejavili aj rodičia neplnoletých detí, ktorí investovali v prepočte 15,7 milióna eur do rodinných dlhopisov s výhodnejšími podmienkami. Úroky týchto dlhopisov dosahujú v prvom roku 6,50 % až 6,80 % a následne sa odvíjajú od inflácie.Až 62 % všetkých nákupov prebehlo online, pričom dlhopisy sú dostupné cez digitálne platformy aj v pobočkách bánk PKO BP a Pekao. Úsporové štátne dlhopisy pre občanov sú nástrojom, ktorým si poľský štát požičiava priamo od domácností. Ide o bezpečnú formu investície so štátnou garanciou, pričom úročenie býva fixné alebo naviazané na infláciu či sadzbu národnej banky. Dlhopisy dostupné online aj v pobočkách bánk sú určené na držbu do splatnosti, nie na obchodovanie na burze.