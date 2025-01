Poľsko na čele EÚ bude riešiť výdavky na obranu: Na euro sa nechystá

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Anthony Beck

Poľsko a súčasná poľská vláda neplánuje v najbližšej budúcnosti otvoriť otázku vstupu krajiny do eurozóny. V stredu vo Varšave to potvrdil poľský minister financií Andrzej Jan Domanski, ktorý zástupcom európskych médií predstavil priority svojej krajiny na čele EÚ.

Poľsko má povinnosť vstúpiť do eurozóny a zaviesť spoločnú menu euro, ale nie je viazané na žiaden konkrétny termín. Domanski potvrdil, že súčasná vláda túto možnosť využíva a vôbec sa nechystá zaviesť ako tému dňa vstup do eurozóny.Počas stretnutia s delegáciou európskych novinárov, ktorí pricestovali do Varšavy na pozvanie poľského predsedníctva v Rade EÚ, Domanski zároveň pripomenul štyri priority poľského predsedníctva vo finančnej a v energetickej oblasti.Poľsko sa podľa neho ako „čestný hráč“ počas polročného predsedníctva pokúsi dosiahnuť kompromis na zvýšení investícií krajín EÚ do obrany, zlepšiť situáciu v energetike a znížiť výrobné náklady firiem, posilniť konkurencieschopnosť EÚ a naďalej pomáhať Ukrajine v ekonomickej a vo finančnej oblasti.

Domanski pripomenul, že Európska komisia pripravuje legislatívny návrh na posilnenie obranného priemyslu EÚ, o čom budú 3. februára v Belgicku na mimoriadnom samite o obrane hovoriť aj šéfovia vlád a štátov EÚ. V nadväznosti na oznámenie eurokomisie Poľsko pripraví v apríli neformálne stretnutie ministrov financií EÚ (Ecofin) zamerané rovnako na posilnenie obranného priemyslu EÚ.

„Budeme hovoriť o spôsoboch a nástrojoch, ako financovať záležitosti spojené s obranou. Vidíme, že členské krajiny majú k tomu rôzny prístup, ale naša úloha ako predsedníctva je hľadať spoločné riešenie,“ uviedol s odkazom na aprílové podujatie a dodal, že v tejto súvislosti Poľsko úzko spolupracuje aj s eurokomisárom pre obranu Andriusom Kubiliusom.Zdôraznil aj snahy poľského predsedníctva účinne prispieť k rokovaniam o zvýšení európskej konkurencieschopnosti, budovaniu únie kapitálových trhov.

Nárast cien energií

Pri riešení energetickej krízy sa Poľsko chce sústrediť na to, aby sa zabránilo nárastu cien energií. Bude pritom vychádzať aj z najnovšej správy Medzinárodného menového fondu, o ktorej by ministri financií EÚ mali hovoriť už na budúci utorok (21. 1.) v Bruseli, a to aj v prítomnosti ukrajinského ministra financií Serhija Marčenka.“V neposlednom rade téma ekonomickej pomoci Ukrajine bude predmetom každého rokovania ministrov financií pod taktovkou poľského predsedníctva,“ naznačil Domanski. Vyjadril nádej, že pôjde o otvorené rokovania o tom, pred akými výzvami stojí Ukrajina, ktoré sú jej najväčšie problémy a potreby. „Ukrajina sa nachádza v rozhodujúcej historickej chvíli a je našou úlohou ukázať jej našu rozhodnú podporu,“ odkázal poľský minister financií.