Poľská ekonomika v roku 2024 príjemne prekvapila: HDP rástol rýchlejšie, ako sa čakalo

Poľský hrubý domáci produkt vzrástol v roku 2024 o 3 %, informoval v utorok Hlavný štatistický úrad (GUS). Tempo rastu bolo o desatinu percentuálneho bodu vyššie, než sa uvádzalo v predchádzajúcom odhade z apríla. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS.
Úrad spresnil, že výsledky vychádzajú z aktualizovaných údajov o hospodárení podnikov, zahraničnom obchode a verejných financiách.
GUS uviedol, že revidované dáta o HDP za rok 2024 zohľadňujú úplné ročné informácie o finančných výsledkoch podnikov, vývoze a dovoze tovarov a služieb, ako aj o hospodárení štátneho a samosprávneho sektora, ktoré boli spracované pre októbrovú fiškálnu notifikáciu. Podľa úradu revízia zahŕňa aj aktualizované údaje o výkone ekonomiky v roku 2023.