Poľská ekonomika v druhom štvrťroku 2025 prekvapila rastom HDP aj nižšou infláciou

Poľská ekonomika vzrástla v druhom štvrťroku 2025 medziročne o 3,4 %. Vyplýva to z predbežného odhadu poľského štatistického úradu (GUS). V porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa hrubý domáci produkt (HDP) po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 0,8 %. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa GUS.
Tempo rastu bolo mierne vyššie ako v rovnakom období minulého roka, keď HDP stúpol o 3,2 %. Medziročný rast po sezónnom očistení dosiahol 3,0 %.
GUS zároveň zverejnil aj rýchly odhad inflácie za august. Spotrebiteľské ceny vzrástli medziročne o 2,8 %, čo je menej, než predpokladali analytici. V medzimesačnom porovnaní sa ceny znížili o 0,1 %, kým trhový konsenzus rátal so stagnáciou.