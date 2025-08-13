Poľská ekonomika v 2. štvrťroku 2025 zrýchlila rast: Čakajú sa ešte vyššie investície

Poľská ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku 2025 medziročný rast o 3,4 %, čo predstavuje mierne zrýchlenie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 3,2 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného poľským štatistickým úradom GUS, informuje varšavský spravodajca TASR.
Sezónne očistený HDP v stálych cenách sa v druhom štvrťroku 2025 zvýšil oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 0,8 %. V medziročnom porovnaní predstavoval rast 3,0 %.
Podľa vyjadrenia analytika Kamila Pastora pre agentúru PAP sa v ďalších štvrťrokoch roka 2025 očakáva rastúca dynamika investícií, ktorá by od štvrtého štvrťroka mala dosiahnuť dvojciferné hodnoty. Má ísť o dôsledok čerpania eurofondov a oživenia súkromných investícií.