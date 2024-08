Poľská centrálna banka by mohla znížiť úrokové sadzby už na začiatku roka 2025

Vlajka Poľska. Foto: unsplash.com/Nemesia Production

Poľsko by mohlo vzhľadom na slabší rast ekonomiky pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb už na začiatku budúceho roka. Uviedol to člen Menovej rady Národnej banky Poľska Ludwik Kotecki. Informovala o tom agentúra PAP.

Ako povedal v rozhovore pre portál Money.pl, ak by sa ukázalo, že tohtoročný hospodársky rast Poľska nedosiahne ani 3 % a nebude tam ani perspektíva výrazného zrýchlenia rastu na budúci rok, je tu možnosť zníženia úrokových sadzieb už na začiatku roka 2025. V danom čase by sa podľa neho mala navyše opäť začať spomaľovať inflácia, pričom v spomaľovaní by mala pokračovať aj naďalej.

V júli dosiahla medziročná miera inflácie v Poľsku 4,2 %. To znamená výrazné zrýchlenie oproti júnu, v ktorom predstavovala 2,6 % a najvýraznejšiu úroveň od decembra minulého roka.

Kotecki povedal, že vzhľadom na súčasné ekonomické podmienky v Poľsku aj v zahraničí nemá centrálna banka priestor na ďalšie sprísňovanie menovej politiky. Zároveň dodal, že výrazný rast miezd by sa mal zmierňovať a postupne sa vrátiť na úroveň, ktorá je viac v súlade s úrokovými sadzbami.