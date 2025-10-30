Pokles ekonomického sentimentu varuje: Prísna konsolidácia môže vážne ohroziť oživenie Slovenska

Z makroekonomického hľadiska je októbrový pokles indikátora ekonomického sentimentu (IES) jasným varovaním, že fiškálna konsolidácia bez prorastovej stratégie môže brzdiť ekonomické oživenie. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o októbrovom ekonomickom sentimente, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Opatrenia na stabilizáciu verejných financií sú nevyhnutné, no mali by byť sprevádzané podporou investícií, exportu a domáceho dopytu. Slovensko potrebuje obnoviť dôveru podnikateľov aj domácností – inak hrozí, že stagnácia nálad prerastie do stagnácie výkonu,“ priblížil.
Výhľad do konca roka je podľa analytika preto skôr opatrný. „Súčasná neistota a slabý zahraničný dopyt budú našu ekonomiku udržiavať v pomalom tempe, s rastom založeným viac na zotrvačnosti než na novej obnove dôvery,“ dodal analytik 365.bank.
ŠÚ SR informoval, že nálada slovenských podnikateľov a spotrebiteľov medzimesačne klesla aj v októbri 2025. IES klesol o 3,8 bodu na úroveň 93,6, čo je najnižšia hodnota od júla 2023. Najvýraznejšie zhoršenie ekonomickej nálady zaznamenali podnikatelia v priemysle, k poklesu dôvery však došlo aj medzi podnikateľmi v službách a u spotrebiteľov.