Poisťovne očakávajú zvýšené škody spôsobené počasím, radia preventívne kroky

Foto: unsplash.com/John Vid

S prichádzajúcim nepriaznivým počasím očakávajú poisťovne zvýšený počet škôd na majetku. Ľudia však môžu preventívne podniknúť viacero krokov, aby škody spôsobené počasím boli čo najnižšie, upozornila Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Poukázala tiež na to, ako sa správať počas nebezpečných situácií a ako nahlásiť prípadné škody. „Dôsledne sa riaďte pokynmi príslušných orgánov obce, mesta, záchranných zložiek, polície. Obmedzte pohyb v rizikových oblastiach, kde sa predpokladá výskyt povodne, záplavy a silného vetra. Ak to nie je nevyhnutné, necestujte cielene do ohrozených oblastí,“ zdôraznila asociácia. Ak niekto býva v oblasti, kde je zvýšené riziko povodne alebo záplavy, mal by byť podľa SLASPO pripravený na prípadnú evakuáciu. V tejto situácii je potrebné pripraviť si osobné doklady, lieky a nevyhnutné osobné veci na čas strávený mimo bydliska.

Čo najskôr by mal tiež urobiť všetky dostupné preventívne opatrenia na ochranu majetku. „Odstráňte veci z pivníc alebo nižšie položených častí nehnuteľnosti, kde existuje riziko zaplavenia. Odstráňte z otvorených priestorov predmety, ktoré by mohol premiestniť silný vietor. Motorové vozidlá parkujte na miestach, kde je čo najmenšie riziko zatopenia vozidla, a tiež pádu predmetov alebo stromov,“ priblížila asociácia. Klient by si mal tiež skontrolovať platnosť poistenia domu či bytu a úhradu poistného. Vhodné je tiež zistiť a zapísať si kontakt na asistenčnú službu alebo infolinku poisťovne, aby čo najskôr mohol ohlásiť prípadné škody. V prípade, keď už človeku vznikla škoda, mal by čo najskôr kontaktovať poisťovňu a nahlásiť poistnú udalosť. „Ideálne online cez formulár poisťovne, kde je možné nahrávať aj fotky, alebo škodu oznámte telefonicky na infolinke poisťovne.

Od poisťovne dostanete informáciu, či bude potrebná aj fyzická obhliadka škody likvidátorom,“ vysvetlila SLASPO s tým, že niektoré poisťovne ponúkajú aj možnosť videoobhliadky. Klient by mal podľa asociácie dodržiavať pokyny poisťovne ohľadne odstraňovania následkov škody. Ak je potrebné z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov začať s odpratávaním poškodených či zničených vecí, dôležité sú fotografie alebo videozáznam celej situácie. „Čím skôr ohlásite a popíšete rozsah škody, doložíte fotky, tým skôr poisťovňa udalosť vyhodnotí a môžete dostať náhradu škody. Ak by z nejakého dôvodu mala byť poistná udalosť šetrená dlhšie, môžete poisťovňu požiadať o zálohu,“ doplnila SLASPO. Poisťovňa Generali odporúča klientom, aby nepodceňovali varovania a včas reagovali na blížiace sa nepriaznivé počasie. Týmto spôsobom môžu predísť potenciálnym škodám.

„Ak bývate v záplavovej oblasti, odporúčame umiestniť okolo dverí vrecia s pieskom. Tento jednoduchý krok môže výrazne pomôcť pri silných dažďoch. Nezabudnite tiež na svoje cennosti a elektroniku, ktoré máte v záhradných domčekoch, suterénoch alebo pivniciach. Všetko premiestnite do takej výšky, kde sa už voda nedostane,“ vymenoval riaditeľ likvidácie poisťovne Jozef Hrdý. Poisťovňa Allianz deklarovala, že je na zvýšený počet hlásení o škodách spôsobených dažďom a následnými povodňami a záplavami pripravená kapacitne aj technicky. „V lokalitách, kde bude najviac škôd, budú s obhliadkami opäť pomáhať aj kolegovia z iných častí Slovenska, aby mali klienti čo najrýchlejšie vyriešenú nahlásenú škodu. Menšie škody riešime bez obhliadky – po nahlásení a zaslaní fotodokumentácie škody posielame klientom automaticky poistné plnenie na účet,“ priblížila hovorkyňa Lucia Strnad Muthová. Pri väčších či komplikovanejších škodách urobí poisťovňa najskôr obhliadku a zdokumentovanie škody.