Zabudnite na Datart: Obchody známeho predajcu elektroniky prejdú čoskoro zásadnou zmenou!

Foto: TASR

Predajne spotrebnej elektroniky Datart budú od septembra tohto roka otvorené pod značkou Nay. Informovala o tom spoločnosť Nay na svojej webovej stránke.

Integráciu skupín Nay a HP Tronic, prevádzkovateľov značiek NAY, Electro World, Datart a ETA, schválil ešte v marci český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a začiatkom júna aj Protimonopolný úrad SR. V Česku budú predajne naopak zjednotené pod značkou Datart.

„Datart bol super, ale od 1. 9. bude Nay. Spájame sa, aby ste sa mohli tešiť z nových predajných miest, ešte lepších služieb a ďalších odborníkov, ktorí vám radi poradia,“ uviedla spoločnosť.

Všetky uložené doklady k nákupom budú najneskôr 1. septembra automaticky presunuté z Datartu do Nay. Objednávky uskutočnené v predajniach alebo e-shope Datart v čase zlúčenia oboch značiek, ktoré nebudú vybavené do dátumu zlúčenia, budú automaticky prenesené do Nay. Počet predajní Nay sa zlúčením zvýši zo súčasných 40 na 60.