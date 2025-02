Starbucks prepustí 1100 zamestnancov: Čo je dôvodom?

Americká sieť kaviarní Starbucks plánuje prepustiť 1100 zamestnancov, keďže nový predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Brian Niccol sa snaží zefektívniť prevádzku. Informuje správa AP.

Niccol v pondelok v liste zamestnancom uviedol, že spoločnosť bude tých, ktorí budú prepustení, informovať do utorkového (25. 2.) poludnia. Informoval tiež, že Starbucks škrtne aj niekoľko stoviek otvorených a neobsadených pozícií. „Naším zámerom je fungovať efektívnejšie, zvyšovať zodpovednosť, znižovať zložitosť a podporovať lepšiu integráciu,“ napísal Niccol v liste.

Starbucks má na celom svete 16 000 zamestnancov v oblasti podnikovej podpory, ale to zahŕňa aj ľudí, ktorých sa prepúšťanie nedotkne, ako napríklad personál pražiarní a skladov. Ani baristi v kaviarňach spoločnosti nie sú zahrnutí do prepúšťania. Niccol v januári avizoval, že prepúšťanie bude oznámené začiatkom marca. Spoločnosť so sídlom v Seattli sa snaží zjednodušiť svoju štruktúru. „Naša veľkosť a štruktúra nás môžu spomaľovať, máme príliš veľa vrstiev, manažérov malých tímov a úloh zameraných predovšetkým na koordináciu práce,“ napísal Niccol.

Starbucks najal Niccola minulý rok na jeseň, aby zastavil spomaľovanie predaja. Nový šéf chce zlepšiť servisné časy, najmä počas ranného zhonu, a znova urobiť zo siete kaviarní miesta na stretávanie sa komunity. Niccol škrtá tiež položky v ponuke Starbucks. Globálny predaj v prevádzkach spoločnosti otvorených aspoň rok v minulom fiškálnom roku, ktorý sa skončil 30. septembra 2024, klesol o 2 %. Zákazníci v USA sú unavení zo zvyšovania cien a čoraz dlhších čakacích lehôt. V Číne, na svojom druhom najväčšom trhu, čelí Starbucks rastúcej konkurencii lacnejších rivalov.