Nemecko plánuje sprísniť kontrolu ázijských nákupných portálov

Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck chce sprísniť kontrolu ázijských nákupných portálov, ako sú Temu a Shein, a zrušiť súčasný limit na dovoz tovarov oslobodených od ciel v Európskej únii (EÚ).

„Každý, kto nakupuje online, musí mať istotu, že výrobky sú spoľahlivé a bezpečné. Toxické látky nepatria do oblečenia ani do hračiek,“ zdôraznil Habeck. Akčný plán okrem iného predpokladá užšiu spoluprácu medzi vnútroštátnymi a európskymi úradmi dohľadu nad trhmi a colnými orgánmi. Tie by mali vykonávať koordinované kontroly a v prípade potreby priamo zasahovať proti online obchodným platformám.

Zrušenie bezcolného limitu by sa malo uskutočniť rýchlo a nebyrokraticky. Ázijské online platformy využívajú predovšetkým leteckú prepravu. V prípade objednávok z krajín mimo EÚ sa pri dovoze zásielok s hodnotou nižšou ako 150 eur nemusia platiť žiadne poplatky.

Habeck ďalej vyzval Európsku komisiu, aby zriadila „dátové centrum“ na zhromažďovanie údajov o priestupkoch zo strany obchodných portálov. Komisia by takisto mala uskutočňovať testovacie nákupy s cieľom zistiť, či sa porušovanie právnych predpisov vyskytuje systematicky a či sa časom nemení.

„Sankcie musia byť nastavené dostatočne vysoko, aby mali odstrašujúci účinok,“ uvádza sa v správe. Ministerstvo chce aj zaviazať výrobcov, aby uchovávali informácie o bezpečnosti, ochrane životného prostredia a zdravia v digitálnom pase produktu.Podľa ministerstva úrady čoraz častejšie zisťujú nedostatky a porušenia predpisov vo výrobkoch z tretích krajín, ktoré prichádzajú do EÚ. Týka sa to najmä platforiem, ako sú Temu a Shein, ktoré obvinenia z porušovania pravidiel v poslednom čase opakovane odmietli.