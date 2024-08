Japonsko zažíva pre slabý jen nájazdy turistov! Módne značky to neteší

Japonský jen. Foto: jun rong loo

Japonsko zaznamenáva v posledných mesiacoch nájazdy turistov zo susedných krajín. Tí využívajú slabší kurz jenu na nákupy luxusného tovaru. Módne domy sa však veľkému záujmu o nákupy svojich produktov v Japonsku netešia a boli by omnoho radšej, ak by títo spotrebitelia kupovali ich výrobky na domácom trhu. Informuje o tom agentúra Reuters.

Kurz jenu dosiahol v júli oproti doláru 38-ročné minimum. Neskôr sa síce mierne zotavil a v posledných dňoch ho podporilo aj zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby zo strany japonskej centrálnej banky, dlhodobo nízky kurz však vyvolal bezprecedentný turistický boom. Masy ľudí z ázijských, ako aj ďalších krajín sa rozhodli slabý jen využiť na výhodné nákupy inak drahých produktov firiem ako LVMH, Richemont či Rémy Cointreau.

Svetové módne značky však nebývalý záujem o nákupy v Japonsku nevítajú. Ich produkty od módnych tenisiek, cez šatky, kabelky, parfumy až po whisky sú totiž teraz v Japonsku po prepočítaní na doláre lacnejšie, než keby ich spotrebitelia kúpili inde. To negatívne zasahuje do vývoja ziskov spoločností, pritom tie nemôžu pre výkyvy kurzu jenu zvýšiť ceny svojich produktov, aby tak slabý kurz japonskej meny kompenzovali. To znamená, že naďalej sledujú, ako spotrebitelia kupujú ich výrobky podstatne lacnejšie a bude to tak dovtedy, dokiaľ sa kurz jenu výrazne neposilní.

Napríklad populárne kabelky značky Luis Vuitton Alma BB sa v Číne predávajú v prepočte za 2050 USD. V Japonsku to však Číňanov pre slabý jen vyjde v prepočte 1875 USD. Navyše, v júli, keď jen klesol na 38-ročné minimum oproti doláru, vyšla kabelka v prepočte na 1725 USD. Číňania preto obmedzujú nákupy doma a namiesto toho vo veľkom cestujú do Japonska.

Aby sa cena týchto kabeliek v Japonsku vyrovnala cene na čínskom trhu, musel by sa kurz jenu posilniť na zhruba 136 JPY/USD. Koncom tohto týždňa sa pohyboval na úrovni vyše 149 JPY/USD, čo je pritom kurz v blízkosti 4,5-mesačného maxima.

Číňania využívajú cesty do Japonska

Okrem kabeliek, obuvi či oblečenia Číňania využívajú cesty do Japonska aj na nákupy drahých liehovín, potvrdila francúzska spoločnosť Rémy Cointreau, známa výrobou koňaku Rémy Martin a pomarančového likéru Cointreau. Rovnako sa v Japonsku zvyšujú predaje výrobcu luxusných hodiniek Cartier, švajčiarskej firmy Richemont. Spoločnosť uviedla, že v 1. kvartáli tohto roka vzrástol predaj jej produktov takmer o 60 %, pričom ho podporili turisti z Číny, USA a krajín juhovýchodnej Ázie.

Rekordný počet návštevníkov

Výsledkom je rekordný počet návštevníkov v Japonsku za minulý mesiac, keď ich do krajiny prišlo 3,1 milióna. Prílev turistov však pokračuje a Japonsko je tak na najlepšej ceste prekonať celoročný rekord z roku 2019, keď do Japonska pricestovalo takmer 32 miliónov zahraničných turistov.