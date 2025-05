Poisťovne skracujú čakacie doby: Niektoré ich úplne rušia

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Kindel Media

Stále viac poisťovní na Slovensku ponúka produkty životného poistenia, pri ktorých klienti nemajú žiadne čakacie doby na riziká ako je smrť, kritické choroby alebo invalidita z dôvodu choroby. Klientom tak poskytujú poistnú ochranu hneď od uzavretia zmluvy a nemusia čakať niekoľko mesiacov, ako to bývalo zvykom, poukázal riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti Fingo.sk Patrik Szabó.

„Trendom je, že poisťovne čakacie doby skracujú a pri niektorých rizikách od nich úplne upúšťajú. Aj keď prestúpite z jednej poisťovne do druhej, viaceré poisťovne už absolvované čakacie doby preberajú a vychádzajú tak klientom v ústrety,“ priblížil odborník.Čakacia doba predstavuje určité obdobie od podpisu zmluvy životného poistenia, počas ktorého klient niektoré riziká nemá kryté. Ak by mu počas tohto obdobia diagnostikovali vážne ochorenie, stal by sa invalidným alebo nastúpil na PN, poisťovňa mu nevyplatí peniaze z poistného plnenia. Poisťovniam slúži ako ochrana pred prípadnými podvodmi, ak by sa klienti chceli poistiť už v čase, keď sú chorí.

„Nie je rozumné uzatvárať si životné poistenie až vo chvíli, keď už máte podozrenie na vážny zdravotný problém. Tak ako PZP či poistenie majetku, aj životné poistenie má kryť potenciálne možné škodové udalosti. Nie také, ktoré s istotou prídu,“ vysvetlil Szabó. Každá poisťovňa má podľa neho vlastný kľúč na určovanie čakacích dôb, rozdiely sú aj v diagnózach. Vzťahujú sa najmä na veľké poistné riziká, medzi ktoré patrí smrť, invalidita, kritické ochorenia a práceneschopnosť. Štandardne trvajú dva až šesť mesiacov. Niektoré poisťovne uplatňujú rovnaké čakacie doby, iné sa v nich môžu výrazne líšiť.

„Na práceneschopnosť z dôvodu choroby majú poisťovne čakacie doby dva až tri mesiace, ale pri práceneschopnosti kvôli ochoreniu kĺbov a chrbtice to môže byť 12 až 24 mesiacov. Čo sa týka kritických ochorení, na trhu sú už poisťovne, ktoré vás vedia kryť hneď, čiže nemusíte čakať. No väčšina poisťovní má špeciálne na onkologické ochorenia 3-mesačnú lehotu a napríklad jedna z poisťovní pri skleróze multiplex uplatňuje až 12-mesačnú lehotu,“ priblížil odborník. V tejto súvislosti upozornil, že ak si klient vo svojom poistení už prešiel čakacími dobami a rozhodne sa pre zmenu poisťovne, môže byť pre neho výhodnejšie vybrať si takú, ktorá jeho čakacie doby preberie. Mal by si však dať pozor, ak si chce zároveň navýšiť poistné sumy. V takom prípade je s nimi stále potrebné počítať.

Ako si vybrať úrazové a životné poistenie: 6 esenciálnych tipov. Foto: unsplash.com/Towfiqu barbhuiya

„Ak bol klient v minulosti poistený na kritické ochorenia napríklad na 30.000 eur, ale poistnú sumu si chce navýšiť na 50.000 eur, opäť musí rátať s čakacou dobou v rozsahu podľa poisťovne. A to nielen v prípade, ak prestúpi do inej poisťovne, ale aj vtedy, ak ostane vo svojej pôvodnej poisťovni, ktorá na toto riziko uplatňuje čakacie doby,“ doplnil Szabó.