Podpora druhého piliera či zvyšovanie penzijného veku? Slováci majú na dôchodkovú krízu prekvapivú odpoveď! (prieskum)

Starnutie populácie na Slovensku a nízka pôrodnosť neveštia do budúcna ľahké časy hlavne z hľadiska udržania dôchodkového systému. Ak si budeme chcieť udržať na Slovensku dôstojné dôchodky aj pre budúce generácie, budeme sa musieť vydať aj cestou reforiem. Ako sa Slováci pozerajú na možné opatrenia na stabilizáciu dôchodkového systému, sme zisťovali v prieskume. Ten ukázal jasné preferencie verejnosti, a to v podpore individuálneho sporenia a zamestnávania starších, ale aj silný odpor voči zvyšovaniu dôchodkového veku.

Rovnako ako aj iné európske krajiny, aj Slovensko čelí nepriaznivému demografickému vývoju. Ten sa prejavuje hlavne v starnutí populácie a klesajúcej pôrodnosti. Tento trend môže mať dlhodobý dopad na slovenský pracovný trh, sociálny systém, ale aj celú ekonomiku. Pýtali sme sa preto reprezentatívnej vzorky respondentov internetovej slovenskej populácie, ktoré z ponúkaných opatrení na stabilizáciu dôchodkového systému by podporili.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci si hroziace problémy v dôchodkovom systéme uvedomujú. Ako najpopulárnejšie riešenie z prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, ktorý sa realizoval v marci 2025 na vzorke 514 respondentov online populácie staršej ako 15 rokov, vyšla podpora individuálneho sporenia. Čiže u nás dobre známeho druhého dôchodkového piliera.

„Najväčšia časť respondentov sa zhodla, že by chcela podporiť individuálne sporenie na dôchodok (47 %). O niečo viac toto opatrenie podporujú muži ako ženy (50 % vs. 43 %), v rámci vekových skupín má najmenšiu podporu u najstarších respondentov vo veku 55 a viac rokov,“ komentuje výsledky prieskumu Senior Research Manager ResSOLUTION Group Eva Sklenářová.

Pomerne často volenou možnosťou bola aj podpora zamestnávania starších ľudí, ktorá sa naopak stretla s najväčšou podporou práve u najstarších respondentov. Toto opatrenie podporuje tretina opýtaných (32,9 %). Podpora zamestnávania starších pritom rastie s vekom respondentov, vzdelaním a príjmom.

Zvyšovanie dôchodkového veku je nepopulárne

Na druhej strane, jedno z často spomínaných opatrení na stabilizáciu dôchodkového systému, Slováci považujú za extrémne nepopulárne. Ide o zvyšovanie dôchodkového veku. Toto opatrenie je preferované len pre 8 % opýtaných Slovákov. Je to jednoznačne najmenej populárne riešenie zo zvažovaných aktívnych opatrení. Mierne vyššiu, aj keď stále nízku, podporu má u mužov (10,4 %).

Zaujímavé výsledky priniesol prieskum aj pri možnosti znižovania štátnych výdavkov na dôchodky. Podporuje ho 14,8 % respondentov, čo je viac ako zvyšovanie veku odchodu, ale stále ide o nepopulárnu možnosť. Veľmi nízka podpora tohto opatrenia je v strednej príjmovej skupine, a to od 501 do 830 eur, len 6,8 %. Môže to signalizovať aj to, že práve táto skupina ľudí sa možno cíti najviac ohrozená potenciálnymi škrtmi.

Pomerne veľká je však aj skupina obyvateľov, ktorá si žiadne z ponúknutých opatrení nevybrala, alebo nevedela odpovedať. Celkovo ide o zhruba tretinu opýtaných. Žiadne z ponúkaných opatrení si nevybralo takmer 18 % opýtaných a ďalších 16 % respondentov nevie, čo by mal štát na zabezpečenie udržateľnosti dôchodkového systému urobiť.

Na to, či sa napokon niektoré zo spomínaných opatrení premietnu aj do praxe si budeme musieť počkať. Isté však je vzhľadom na prudko zhoršujúcu sa demografiu či príliš malý podiel zamestnaných seniorov sa nejaké opatrenia budú musieť prijať. Inšpiráciou nám môže byť napríklad Japonsko, ktoré sa z takmer neudržateľného dôchodkového systému dostalo na špičku svetového rebríčka.

