Pôdohospodárska platobná agentúra vyhodnotila žiadosti o podporu pri agrolesníckych opatreniach

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnotila žiadosti o podporu pri agrolesníckych opatreniach. Žiadatelia si prerozdelia viac ako 36 miliónov eur. Do 15. októbra musia prijímatelia financií požiadať PPA o poslednú platbu. PPA zároveň pripomenula žiadateľom o podporu, aby si prevzali rozhodnutia a dodali platobnej agentúre doklad o spolufinancovaní.

„Žiadosti prijaté do výzvy podporujúcej investície do lesníckych technológií sú už vyhodnotené. Vo svojich elektronických schránkach majú žiadatelia už doručené rozhodnutia o schválení žiadosti na podporu investícií do lesníckych technológií. Spolu si žiadatelia prerozdelia vyše 36 miliónov eur, ktoré budú investované do zlepšenia obhospodarovania lesov či priamo na spracovanie lesných produktov. Poslednou povinnosťou žiadateľov je dodať agentúre doklad o spolufinancovaní,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

Celková alokácia výzvy je 36 380 885 eur, o ktoré žiadalo 448 obhospodarovateľov lesa. Táto katalógová výzva umožňuje žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) napríklad na postroje pre kone, lesné a pôdne frézy, špeciálny kolesový traktor alebo na vybudovanie lesnej lanovky. Aj pri výzve majú žiadatelia možnosť využiť žiadosť o zálohovú platbu.

Posúdenie zo strany PPA

Podmienkou je posúdenie zo strany PPA pred uzatvorením zmluvy o NFP, či žiadateľ má finančné zdroje (napríklad vlastné alebo úverové) na financovanie projektu. Žiadateľ preukáže financovanie projektu buď pri predložení žiadosti o NFP alebo mu bude v prípade schválenia vydané rozhodnutie o schválení žiadosti s podmienkou preukázania financovania projektu v lehote do 90 pracovných dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Žiadatelia to dokladujú výpisom z účtu alebo bankovým prísľubom.

PPA dodala, že dôležitým dátumom je 15. október 2025. Do tohto dátumu (vrátane) musia prijímatelia financií požiadať PPA o poslednú platbu.