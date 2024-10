Pôdohospodárska platobná agentúra bude mať predĺženú akreditáciu, uviedol Takáč

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Foto: TASR

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude mať od 16. októbra tohto roka predĺženú akreditáciu. Oznámil to v piatok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti štátnych tajomníkov Jozefa Smatanu a Vladimíra Vnuka a generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka.

„Chcel by som odovzdať generálnemu riaditeľovi PPA rozhodnutie o tom, že platobnej agentúre udeľujeme trvalú akreditáciu od 16. októbra 2024 do 15. októbra 2027,“ spresnil Takáč. Z PPA sa podľa Takáča stáva agentúra, ktorá je proklientska a otvorená a ktorá vychádza v ústrety klientom – žiadateľom. „Verím, že za nejaký čas, nebudú to týždne ani mesiace, sa nám podarí z PPA urobiť agentúru, ktorá bude fungovať pre ich klientov transparentne, so zníženou byrokraciou, efektívne a jednoducho,“ zdôraznil agrominister.

Udelenie akreditácie je podľa slov generálneho riaditeľa PPA základnou podmienkou, aby agentúra mohla fungovať ďalšie roky. „Minimálne trištvrte roka sme sa pripravovali na to, aby PPA spĺňala všetky systémové požiadavky a fungovala tak, ako si predstavuje Európska komisia a ministerstvo pôdohospodárstva ako zriaďovateľ,“ doplnil Čepko.