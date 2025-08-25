Podnikatelia varujú: Rýchle zavedenie e-faktúr môže spôsobiť chaos a vyššie náklady

Štát podceňuje náklady a dosahy systému e-faktúr, ktorý plánuje spustiť už v roku 2027. Aktuálne ešte nie je schválená legislatíva a nie sú známe presné podmienky fungovania. Termín spustenia je príliš krátky a môže spôsobiť to, že nebudú pripravení podnikatelia ani štát. Upozornilo na to v pondelok Združenie podnikateľov Slovenska.
„Na Slovensku už máme skúsenosti s rýchlym zavádzaním e-kasy, ktoré sa skončilo vo veľkej miere fiaskom. Opakovane sa posúvali termíny spustenia e-kasy, neboli na trhu dostupné vhodné pokladnice, neboli pripravené softvéry a nebol dostatok technikov, ktorí by sprevádzkovali zariadenia. Nehovoriac o tom, že reálne náklady pre podnikateľov boli niekoľkonásobne vyššie než pôvodné odhady,“ pripomenul Ján Solík zo Združenia podnikateľov Slovenska.
Ak sa chceme podobnému scenáru s istotou vyhnúť, je podľa neho potrebné termín spustenia posunúť tak, aby sa nielen podnikatelia, ale aj štátne inštitúcie stihli bez problémov pripraviť. Na hladké zavedenie tohto systému by malo byť pritom na základe skúseností zo zahraničia potrebných 500 až 1000 dní.
Združenie vysvetlilo, že zavedenie systému e-faktúry si bude vyžadovať výrazné zmeny v účtovných a ekonomických softvéroch aj vo firemných procesoch. Náklady pre podnikateľov, ktoré odhaduje ministerstvo financií, považuje združenie za nereálne a takmer určite budú podľa podnikateľov vyššie ako predpoklady rezortu.
Zavedenie e-faktúry má za cieľ bojovať proti daňovým podvodníkom. Podnikatelia však upozornili na to, že v predložených materiáloch chýbajú merateľné ciele a konkrétne dáta o tom, o koľko by mal vzrásť výber daní po zavedení e-faktúry. Zároveň priblížili, že nová povinnosť sa má na Slovensku týkať oveľa väčšieho počtu podnikateľov, ako to vyžadujú európske pravidlá.
„Požadujeme, aby sa e-faktúra zavádzala iba v minimálnom rozsahu, ktorý požaduje Európska únia, a Slovensko nešlo nad rámec európskych pravidiel, pričom vláda má takýto záväzok aj vo svojom programovom vyhlásení,“ dodal Solík. Digitalizácia procesov je podľa združenia správny krok, avšak nesmie ísť o bezdôvodnú záťaž pre podnikateľov nad rámec európskych pravidiel bez jasných prínosov pre firmy.