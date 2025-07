Podnikatelia kritizujú vládu za slabú ekonomiku: Navrhujú zníženie sviatkov a tvrdšie opatrenia

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/fauxels

Slovensko zaostáva v dynamike rastu hrubého domáceho produktu voči susedom, deficit verejných financií sa nedarí výraznejšie znižovať, výkonnosť štátnej administratívy je nízka, zaostáva v budovaní infraštruktúrnych projektov, rozvoji zdravotnej starostlivosti a nedarí sa zastaviť úpadok vzdelávania. V piatok na to v liste adresovanom prezidentovi SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR a predsedom všetkých parlamentných politických strán upozornila Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Komora navrhla viacero opatrení, ktoré by mali tento stav zmeniť.

„Súčasné smerovanie vládnej politiky, charakterizované kladením dôrazu na politické a sociálne priority a zároveň posúvajúce do pozadia efektívnosť fungovania ekonomiky ako celku, vedie k našej nízkej konkurencieschopnosti v medzinárodnej súťaži a tým k stálemu nedostatku zdrojov verejných financií,“ uviedla SOPK. Dodala, že u vlády ako celku absentuje vierohodná a ucelená snaha o zlepšenie podmienok na podnikanie na Slovensku. „Nie je rozoznateľné, kto má a akú predstavu v koalícii alebo vo vláde o spôsobe riešenia hospodárskych problémov a zároveň aj politickú váhu na presadenie potrebných zmien. Obdobná situácia je aj na strane reprezentantov opozície,“ upozornili podnikatelia.

SOPK navrhla zníženie počtu dní pracovného pokoja o štyri v čo najkratšom realizovateľnom čase, štát by podľa nej mal koncentrovať úsilie na zlepšenie výberu dane z pridanej hodnoty, eliminovať dôsledky chybného rozhodnutia o možnosti odchodu do predčasného starobného dôchodku ďalším sprísnením platných podmienok a prijatím opatrení motivujúcich takýchto dôchodcov k návratu do pracovného procesu.

K ďalším prioritám komora zaradila zapojenie podnikateľského sektora do prípravy opatrení v rámci ďalšej konsolidácie verejných financií, kde by sa mal štát skoncentrovať na zníženie nákladov v oblasti verejnej správy. SOPK sa dotkla aj zvyšovania platov. Nárazové zvyšovania platov v jednotlivých sektoroch by sa podľa nej malo vždy riešiť s požadovaním skvalitnenia a efektívnosti výkonu práce.

V oblasti opatrení, ktorých príprava vyžaduje dlhší čas a širšiu diskusiu, je podľa podnikateľského sektora potrebné si stanoviť napríklad predstavu o výraznom zjednodušení a modernizácii územného usporiadania Slovenska, ktoré v dnešnom stave značne prispieva k nákladnosti a neefektívnosti verejnej správy. „Za cieľ považovať riešenie realizované v Dánsku, kde došlo k mnohonásobnému zníženiu počtu územných celkov,“ upozornila SOPK. Štátna administratíva by sa mala modernizovať aspoň na priemernú európsku úroveň, a to aj pri styku s podnikateľským sektorom a občanmi.

„Riešenie týchto, ale aj ďalších ekonomických a spoločenských výziev je len a len na nás. Sú to problémy, ktoré sme si vo veľkej miere naprieč novodobou politickou históriou vytvorili my sami. Musíme jasne zadefinovať a celospoločensky prijať chartu toho, na čom je postavený aj tento štát a jeho budúcnosť. Súčasné politikárčenie a silová hra rôznych záujmových skupín je cestou do pekla, a to je cesta do bodu, z ktorého už nebude ani východisko, ani návrat,“ dodala SOPK.