Podľa Šefčoviča sa zdá, že USA nemajú záujem o odvrátenie obchodného konfliktu s EÚ

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrejme nemá záujem o odvrátenie obchodného konfliktu s Európskou úniou (EÚ), uviedol slovenský eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič. Informuje správa agentúry Reuters.

Trumpova administratíva sa zrejme nezapája do rozhovorov s cieľom odvrátiť obchodný konflikt s EÚ, uviedol Šefčovič v pondelok v Bruseli novinárom. USA by mali o dva dni zaviesť clá na všetok dovoz ocele a hliníka. Šefčovič vo februári odcestoval do Washingtonu s cieľom začať dialóg, aby sa predišlo „zbytočnej bolesti z opatrení a odvetných opatrení“. Obe strany podľa neho určili niekoľko oblastí, ktoré by mohli byť vzájomne výhodné.

„Jedna ruka však nedokáže tlieskať. Zdá sa, že americká administratíva sa neangažuje, aby uzavrela dohodu,“ uviedol Šefčovič. EÚ je podľa neho pripravená na konštruktívnu diskusiu. Obchodná vojna a vzájomné clá totiž nikomu neprinesú výhodu. Partneri, ktorých vzájomný obchod má hodnotu 1,6 bilióna eur, by mali byť „mimoriadne opatrní“. „Myslím si, že sme sa k tomu vyjadrili veľmi jasne, a viem, že toto je minimum, čo od nás očakávajú.“