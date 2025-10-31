Podľa reklamy ich spozná každý, podľa loga skoro nikto! Poznáš banky lepšie ako priemerný Slovák? (kvíz)

Spoznáte logá bánk pôsobiacich na Slovensku? Na prvý pohľad jednoduché, no väčšina ľudí sa pomýli už pri tretej otázke. Otestujte si, ako dobre poznáte finančné inštitúcie, ktoré denne vidíte na kartách, v aplikáciách či reklamách — a zistite, či patríte medzi výnimky, ktoré rozoznajú aj tie menej známe banky.

Tento vizuálny kvíz vznikol pri príležitosti Svetového dňa sporenia 2025 a ukazuje, že rozpoznateľnosť loga nie je len otázkou dizajnu, ale aj dôvery. Každé logo v sebe nesie príbeh svojej banky – od tradičných gigantov, ako Slovenská sporiteľňa či VÚB, až po moderné digitálne značky typu 365.bank. Zdanlivo jednoduché otázky sa postupne menia na test finančnej intuície aj pozornosti. Koľko z nich zvládnete bez chyby?

Ktorej banke patrí toto logo?
Slovenská sporiteľňa
VÚB banka
Tatra banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
VÚB banka
ČSOB
Prima banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
Tatra banka
UniCredit Bank
365.bank

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
Československá obchodná banka (ČSOB)
Poštová banka
Fio banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
Prima banka Slovensko
mBank
Prvá stavebná sporiteľňa (PSS)

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Wüstenrot stavebná sporiteľňa
ČSOB Stavebná sporiteľňa

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
365.bank
J&T BANKA
BKS Bank

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Poštová banka
Oberbank
Komerční banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
Fio banka
Privatbanka
mBank

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej banke patrí toto logo?
mBank
EXIMBANKA SR
Banka Slovakia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Prvá stavebná sporiteľňa (PSS)
KBC Bank Slovakia
Home Credit

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Wüstenrot stavebná sporiteľňa
Pohotovosť
Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
J&T BANKA
KBC Bank Slovakia
Home Credit

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Komerční banka
KBC Bank Slovakia
Oberbank

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Privatbanka
Pohotovosť
Slovenská záručná a rozvojová banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorej finančnej inštitúcii patrí toto logo?
Národná banka Slovenska
Burza cenných papierov v Bratislave
Slovenská záručná a rozvojová banka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

