Podľa Nagela treba urobiť kroky, ktoré zabránia zhoršeniu stavu nemeckej ekonomiky

Nemecko nečelí prudkému poklesu ekonomiky, napriek tomu je potrebné urobiť kroky, ktoré zabránia tomu, aby sa situácia ešte viac zhoršila. Povedal to v piatok prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nagel uviedol, že v tomto momente je najdôležitejšie, aby vláda zrealizovala už dohodnutý balík opatrení, ktorého cieľom je rast nemeckej ekonomiky. „To výrazne prispeje k posilneniu rastových síl,“ povedal Nagel na okraj výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky vo Washingtone. Avšak čokoľvek, čo v nasledujúcom roku pôjde nad rámec týchto opatrení, centrálna banka iba privíta, dodal.

MMF tento týždeň zverejnil najnovší výhľad vývoja svetovej ekonomiky, pričom v prípade eurozóny prognózu zhoršil, tak v tomto, ako aj v budúcom roku. V predchádzajúcej prognóze z júla fond počítal s rastom ekonomiky menového bloku o 0,9 %, v najnovšom odhade rast zredukoval na 0,8 %.Aj v roku 2025 bude ekonomika eurozóny podľa MMF rásť slabšie, než fond predpokladal v júli. Vtedy očakával rast hospodárstva menovej únie o 1,5 %, teraz počíta s rastom o 1,2 %.

Výrazne sa pod to podpíše práve nemecká ekonomika, najväčšia v eurozóne. MMF predpokladá, že v tomto roku zaznamená nemecká ekonomika nulový rast, zatiaľ čo pred tromi mesiacmi očakával, že dosiahne 0,2 %. Ako dôvod uviedol pokračujúce problémy vo výrobnom sektore.Na budúci rok by nemecké hospodárstvo malo podľa fondu vzrásť o 0,8 %, aj to je však horší výhľad než v júli. Vtedy MMF odhadoval budúcoročný rast nemeckej ekonomiky na úrovni 1,3 %.